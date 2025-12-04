Összeszedtük a nap fontosabb híreit és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni:
- Amiben Orbán és Brüsszel is egyetért: így kell megoldani a lakhatási válságot – A magyar kormányzat mindig is aktívan részt vett a lakáspiaci folyamatok alakításában, miközben most már az Európai Unióban is alapvető kérdés lett a lakhatás.
- Orbán Viktor bejelentette a jövő évi minimálbér-emelés mértékét – A miniszterelnök közölte: 2026-ban a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő, ezzel 700 ezer család jövedelme emelkedik. Orbán Viktor szerint közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évi bérmegállapodás.
- Óriási kedvezményt kapnak a benzinesek, rég volt ilyen akció – Tíz napon át, húsz forinttal lesz olcsóbb a benzin az egyik áruházlánc töltőállomásain.
- Kisvállalkozók ezrei bukhatják a kedvező adózást – Veszélyben lehet a kataalanyisága annak a vállalkozónak, akinek 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van.
- Az alkalmassági versenyben Orbán Viktor előre, Magyar Péter hátrébb lépett – A Medián felmérése szerint holtverseny van a vezetői alkalmasságot illetően.
- Egy szomorú lista élére került Budapest – a világ városait értékelték a turisták – A Föld legkedveltebb városai közül néhány egyben a turisták által a legmocskosabbnak minősített hely is.
- Putyin bosszújától rettegnek a belgák – hatalmas orosz vagyonon ülnek Brüsszelben – Belgium miniszterelnöke okkal retteg a jövőtől. A befagyasztott orosz vagyon sorsa nagyban befolyásolja az ország pénzügyeit és politikai megítélését.
- Tüntetéshullám kezdődik: lázadnak a diákok a kormány döntése ellen – Kezükbe veszik a fiatalok a sorsukat: péntekre országos diáktüntetést hirdettek az ifjúsági szervezetek Németországban.
- Drasztikusan romlik a helyzet, a betegek isszák meg a spórolás levét – Az idei év végére szakértői becslések szerint 100 milliárd forint tartozást halmozhatnak fel a kórházak.
- Törvénymódosítással betonozná be a Fidesz Sulyok Tamást – Nem hagyja magát a nagyobbik kormánypárt, és arra készül, hogy egy esetleges kormányváltás ne hozhasson magával államfőcserét is.
- Hiába a bankok tiltakozása, megduplázzák az ingyenes készpénzfelvételi limitet – Hiába tiltakozott ellene a Bankszövetség, a parlament törvényalkotási bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében kétszer annyi készpénzt vehetünk fel ingyen. Jövő héten már az Országgyűlés is megszavazhatja.
- Soproni Tamás: A NAV csaphatna le az illegális szállásadókra – „14 hónap felkészülési idő volt, januártól végrehajtjuk a helyiek döntését” – figyelmeztette az érintetteket Terézváros polgármestere, akivel a rövidtávú szálláskiadásról, a lakhatási válság kezeléséről, és arról is beszélgettünk, hogy egyre több közszolgáltatást kell átvenniük a súlyos anyagi helyzetbe került Fővárosi Önkormányzattól.