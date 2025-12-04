Orbán és Brüsszel ritka egyetértésben, a hétköznapok viszont egyre feszültebbek

A lakhatási válság megoldása ritka egyetértést hozott Brüsszel és a magyar kormány között, miközben itthon a politika tovább forr: a Medián szerint Orbán Viktor és Magyar Péter között már fej fej mellett áll az „alkalmassági verseny”. A kabinet 2026-ra kétszámjegyű minimálbér-emelésről döntött, de közben a kataalanyok ezrei kerülhetnek veszélybe, és drámai mértékben nő a kórházi adósság is. Európában sem csendes a helyzet: Belgium az orosz vagyonok miatt aggódik, Németországban diáklázadás készül, Budapest pedig a turisták egyik legmocskosabbnak ítélt nagyvárosává vált. Itt az Economx napi hírösszefoglalója!