Az Európai Zöld Megállapodás szerint 2050-re az Európai Unióban a teljes épületállomány üzemeltetése és építése sem járhat szén-dioxid kibocsátással. Mivel az épületek a globális energiafogyasztás meghatározó hányadáért felelősek, ezért a fenntarthatóság iránti elkötelezettség alapvetően érinti az ingatlanpiacon és az építőiparban működő vállalkozásokat.

A klímaváltozás miatt egyre nagyobb felelősség hárul a vállalatokra, hogy ne csak pénzügyi szempontból vizsgálják a piacukat és a tevékenységüket, hanem a fenntarthatóság is a működésük középpontjába kerüljön. Ennek érdekében dolgozták ki az ESG keretrendszert, amely három fő területre összpontosít: a környezeti hatások vizsgálatára (E – Environmental), a társadalmi kérdések kezelésére (S – Social) és a vállalatirányítási folyamatra (Governance – G).

Az ESG az építőipari vállalkozásokat is jelentős mértékben érinti, hiszen az épületek az energiahatékonyság kiemelt célpontjai, nem véletlenül rövid időn belül szinte minden szakvállalatnak meg kell majd felelnie az új közzétételi kötelezettségeknek. A Market Csoport azonban már önkéntes módon 2022-ben, a hazai építőipari cégek közül elsőként publikálta a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő fenntarthatósági jelentését, példát mutatva ezzel a teljes iparágnak.

Az azóta eltelt időszakban a vállalat stratégiai szinten építette be működésébe a környezettudatos szempontokat, amelyek természetesen a negyedik alkalommal közzétett fenntarthatósági jelentés 2024-es adataiban is megmutatkoznak. Ráadásul a jelentés már a legújabb uniós CSRD-irányelvek (Corporate Sustainability Reporting Directive – vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv) alapján készült, vagyis a Market Csoport a legszigorúbb és legfrissebb környezettudatos direktíváknak megfelelően működik.

Kép: Market Csoport

Kiemelkedő eredmények a 2019-es bázisévhez képest

A tavalyi eredmények és látványos adatok is igazolják, hogy a 2019-es bázisévhez viszonyítva a Market Csoport hatalmas utat járt be. Többek között a bevételarányos ÜHG-intenzitás (üvegházhatású gázok) 38 százalékkal csökkent, miközben a termelt hulladék mennyisége 57 százalékkal lett kevesebb, mint 2019-ben. De a kommunális vízfelhasználás is 85 százalékkal esett vissza a bázisévhez képest, miközben az energiahatékonyság területén is kiváló statisztikát említhetünk, hiszen a villamosenergia-felhasználás 24 százalékkal mérséklődött 2019 óta.

A fenntarthatóság iránti elkötelezettség megnyilvánul a technológiai fejlesztésekben is, többek között a 2024-ben sikeresen tesztelték az első 100 százalékban elektromos betonmixert, amely a jövőben károsanyag-kibocsátás nélkül vehet részt az építkezéseken. Emellett a Market Csoport flottája 23 új elektromos járművel bővült, így a személyi autókat számláló járműpark már 30 százalékban hibrid vagy tisztán elektromos meghajtású, amellyel évente mintegy 95 tonna szén-dioxid kibocsátás takarítható meg.

Kép: Market Csoport

Szemléletformálás és díjnyertes projektek

A Market legújabb beruházásai is igazolják, hogy jó uton jár a fenntartható működésben, miközben világszínvonalú ingatlanokat épít. A számos kiváló projekt közül most csak néhányat említünk meg a teljesség igénye nélkül. A Corvinus Egyetem nemrég átadott Gellért Campusa LEED Gold minősítéssel rendelkezik, amelyet Berlinben a Deutsche Umwelthilfe „Fenntartható épület-felújítás” elnevezésű környezetvédelmi konferencián is mintaprojektként mutattak be. Itt külön érdemes kiemelni a megújuló energiaforrásokra és a biodiverzitásra fókuszáló megoldásokat.

De a Bem-rakparton megújuló és új elemekkel bővülő történelmi épületegyüttes, azaz a vegyes funkciós irodaházként és hotelként működő BEM Center is kiemelkedő projekt. Nem véletlenül az energiahatékony és a modern munkakörnyezetet teremtő, fenntartható építészeti koncepciója miatt a Real Estate Awards díjátadóján elnyerte Az Év Kereskedelmi Fejlesztése díjat. Harmadik kiemelkedő példaként említsük meg a BudaPart DOWNTOWN irodaházat a BudaPart városnegyedben a Kopaszi-gátnál, amelynek magas bérbeadottsági mutatói igazolják a piac növekvő keresletét a minősített, fenntartható épületek iránt.

Kép: Market Csoport

Elismerés a zöld fordulatért

A Market Csoport lépései jól mutatják, hogy a fenntarthatóság az építőiparban ma már igazi versenyképességi tényező. A vállalat hosszú távú stratégiája a karbonkibocsátás csökkentésére, az erőforrások felelős felhasználására és a nemzetközi szabványoknak való megfelelésre épül, ami biztosítja alkalmazkodását az uniós elvárásokhoz. Ezt a következetes munkát független szakmai szervezetek is elismerik: a HVG és a Planet Fanatics’ Network ESG TOP 40-es listáján a Market a környezeti dimenzióban a harmadik helyen szerepel, ami megerősíti, hogy a cég valódi zöld fordulatot valósít meg a magyar építőiparban.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Market Csoporttal való együttműködés keretében valósult meg.