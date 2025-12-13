Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai alapján november végén még az inflációkövető Prémium Állampapír volt a legnagyobb volumenben tartott lakossági kötvény, az előny azonban folyamatosan apad, a Fix Magyar Állampapír akár már januárban átveheti az első helyet.

A PMÁP állomány a múlt hónap végén 3780 milliárd forint volt, míg a hónapok óta a legkeresettebbnek bizonyuló FixMÁP-ból 3488 milliárdnyit tartottak a magánbefektetők. A háromhavonta változó kamatozású Bónusz Állampapír fért fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, ebből a típusból 2072 milliárd forintnyi volt a háztartások birtokában.

December első hetében a Prémium-papírokból mindössze 210 millió forintnyi kelt el, a FixMÁP viszont szokás szerint tarolt, 42,6 milliárdnyit vettek ebből a kötvénytípusból a lakossági megtakarítók, vagyis már csak 250 milliárd forint kell az első hely eléréshez.

Ekkora átrendeződésre az év elején kevesen számíthattak, akkor a lakosság kitettsége PMÁP-ban majdnem 7000 milliárd forint volt, a Fix-ben pedig még csak alig több 1000 milliárd forintnyi volt a magyaroknál. Hogy miért tárazott ki a lakosság a Prémium kötvényből, arról itt írtunk.

Jelentős összeget fektethetnek be újra a háztartások

Az adósság finanszírozásában jövőre is kiemelt szerep hárul a lakosságra. A lakossági állampapírokból több sorozat is kifut 2026-ban, ezek névértéke összesen 3142 milliárd forint. Emellett szintén magánbefektetőknél összpontosul közel 1000 milliárd forint értékű diszkont kincstárjegy, amelyek szintén kifutnak jövőre. Az úgynevezett intézményi, de a lakosság részére is eladható államkötvényekből pedig 198 milliárd forintnyi mennyiség ér a futamidő végéhez.

Összesen tehát 4335 milliárd forintnyi, hazai devizában kibocsátott befektetésről dönthetnek a magánbefektetők, ha a korábbi trend marad jellemző, akkor a lejáratokat követően a kifizetett összegek nagyjából 70 százalékát forgatják vissza az ügyfelek az állampapírpiacra. Ezen túl lejár még 173 milliárd forint értékű devizás állampapír is – áll a 2026-os finanszírozási tervben.

Csakhogy a kincstár és az ÁKK nem 4335+173 (4508) milliárd forintért szeretne állampapírokat eladni 2026-ban a lakossági ügyfeleknek, hanem jóval többért.

A deficit közel ötödét a lakosság finanszírozhatja

A költségvetés tervezett hiánya jövőre ugyanis 5445 milliárd forint, amelynek finanszírozásából 1000 milliárd forintot tehetnek ki a lakossági (nettó) vásárlások. Az Államadósság Kezelő Központ ugyanis arra számít, hogy 2026-ban a magyar háztartások a lejáró 4508 milliárd forint újra-befektetésén túl összesen további 1 000 milliárd forinttal több állampapírt fognak venni, mint amennyit eladnak vagy visszaváltanak. Előrejelzésük szerint ez nettó 1300 milliárd forint állampapír vásárlásból és a náluk lévő dkj állomány 300 milliárdos csökkentéséből tevődik majd össze. A lakossági portfólión belül a fix kamatozású eszközök aránya pedig tovább emelkedhet - összhangban az ÁKK terveivel.

Kép: Economx

A finanszírozási tervben ezek a fő sarokszámok: