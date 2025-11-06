céginfó.hu

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. Fotó: Economx / 1 - Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője (balra) és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője (jobbra)

A vendégek kiemelték, hogy a banki értékajánlat legfontosabb eleme maga a bankár: miközben a mindennapi pénzügyeket ma már szívesen intézik az ügyfelek online, a hosszú távú befektetési döntéseknél továbbra is keresik a személyes kapcsolatot. Szó esett a digitalizáció és a mesterséges intelligencia banki szerepéről, a csalások elleni védekezésről, és arról is, hogyan alakítja át az AI a bankolás jövőjét. A szakértők arról is beszéltek, mibe fektet leggyakrabban a magyar lakosság, és milyen szemléletbeli különbségek figyelhetők meg a különböző befektetői csoportok között.

Miről lesz még szó az adásban?

  • Hogyan változtatja meg a banki élményt a digitalizáció és az AI?
  • Miért marad továbbra is kiemelt szerepben a személyes tanácsadás?
  • Milyen új trendek látszanak a magyarok befektetési szokásaiban?
  • Hogyan segíthet a tudatos bankválasztás a pénzügyi biztonság megteremtésében?

 

További információk a CIB Bank prémium banki szolgáltatásáról, a CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitelről:

https://www.cib.hu/magnifica

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/LakasHitelek/otthon-start.html

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adó tanácsnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A CIB Bank Zrt.-t, továbbá a befektetési alapok kezelőjét nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Magnifica szolgáltatás részletes feltételei a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatban és az azt kiegészítő fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB24-re vonatkozó Különös Üzletszabályzatban, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatban találhatóak.

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)

A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország kormánya nyújtja.

THM: 3,04 - 3,11%. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

 

A CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitelre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitelre vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a vonatkozó ügyféltájékoztatói tartalmazzák, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu oldalon és a CIB bankfiókokban. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.  

