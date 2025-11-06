Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.

A vendégek kiemelték, hogy a banki értékajánlat legfontosabb eleme maga a bankár: miközben a mindennapi pénzügyeket ma már szívesen intézik az ügyfelek online, a hosszú távú befektetési döntéseknél továbbra is keresik a személyes kapcsolatot. Szó esett a digitalizáció és a mesterséges intelligencia banki szerepéről, a csalások elleni védekezésről, és arról is, hogyan alakítja át az AI a bankolás jövőjét. A szakértők arról is beszéltek, mibe fektet leggyakrabban a magyar lakosság, és milyen szemléletbeli különbségek figyelhetők meg a különböző befektetői csoportok között.



Miről lesz még szó az adásban?

Hogyan változtatja meg a banki élményt a digitalizáció és az AI?

Miért marad továbbra is kiemelt szerepben a személyes tanácsadás?

Milyen új trendek látszanak a magyarok befektetési szokásaiban?

Hogyan segíthet a tudatos bankválasztás a pénzügyi biztonság megteremtésében?

