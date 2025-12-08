Összeszedtük a nap fontosabb híreit és érdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni:
- Nem hozza vissza a fogyasztást az árrésstop: gyenge karácsony jöhet a kiskereskedelemben – Bár októberben ismét nőtt a kiskereskedelmi forgalom, a szektor távolról sem lélegezhet fel. A boltok teljesítménye jóval elmarad a lehetőségektől, a vásárlók pedig továbbra is óvatosak – állítja Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára az Economxnek.
- Idegesítő problémát orvosolna a kormány: új szabályok jönnek az EESZT időpontfoglalásban – Egy tervezet szerint jövőre az EESZT-ben lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontokról a betegek automatikus értesítést kapnának, a kormány ezzel az állami egészségügyben orvosolná azt a problémát, hogy sok beteg nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon, és nem értesíti az intézményt.
- Kiterítette a lapokat a kormány: ennyi hiányzik most a közös kasszából – Az NGM jelentése szerint már a 4000 milliárd forintot is meghaladta a hiány november végéig.
- Szakértő: ha Orbán Viktor így folytatja, csak a félelem marad utána – Tarjányi Péter szerint a félelem és a riogatás nem békepolitika.
- Breaking: a Revolut beszünteti az egyik szolgáltatását Magyarországon – A szabályozási környezet változásai miatt a Revolut úgy döntött, hogy teljesen beszünteti a kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
- Orbán államtitkára megfejtette, miért férgesek a csokimikulások – Igen: a Tisza Párt miatt. Takács Péter szerint Magyar Péterék állnak a kukacos csokimikulások mögött.
- Patthelyzet: százezreket érint, de még mindig nincs dátuma a petesejt-donáció elindulásának – Meddő vita alakult ki a Népjóléti Bizottságban, ahol meghallgatták Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt a petesejt-donációval kapcsolatban. Magyarországon 250 ezer párt érint a meddőség, az államtitkár szerint nem az egyházak miatt csúszik a szavazás.
- Újabb török harci járművek érkezhetnek Magyarországra – Törökország vezető vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport.
- Orbán Viktor fegyverekért és az orosz gázért, olajért ment Isztambulba – A miniszterelnök szerint Törökország biztosítja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra.