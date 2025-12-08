Elengedte a magyar piacot a Revolut

A kiskereskedelem továbbra sem tud magára találni: az árrésstop sem hozta vissza a fogyasztást, így gyenge karácsony jöhet. Közben az állami egészségügy új szabályokkal próbálja csökkenteni a meg nem jelenő betegek okozta káoszt, miközben a petesejt-donáció körüli vita még mindig nem jutott dűlőre. A fintechpiacon nagy a fordulat: a Revolut kivezeti kriptoszolgáltatásait Magyarországról. A politika sem csendes – Orbán Viktor Isztambulban tárgyalt energiáról és fegyverekről. Itt az Economx napi hírösszefoglalója!