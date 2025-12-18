December közepére az online kiskereskedelemben minden évben felpörög az idő: a kosarak gyorsabban telnek, a futárszolgálatok teljes kapacitáson dolgoznak, a vásárlók pedig egyre kevésbé mérlegelnek, inkább biztosra mennek. A karácsony előtti hetek nemcsak forgalmi csúcsot jelentenek a webáruházak számára, hanem pontos képet is adnak arról, hogyan változnak a magyar vásárlói szokások – mit ajándékozunk, mennyire tervezünk előre, és mekkora szerepe van még mindig az utolsó pillanatnak.

Az idei szezonban az árérzékenység, a gyors szállítás és a készletbiztonság különösen felértékelődött, miközben a műszaki cikkek, a háztartási eszközök és a „praktikus ajándékok” továbbra is a slágertermékek közé tartoznak. Az Alza és az eMAG tapasztalatai alapján jól kirajzolódnak azok a trendek, amelyek meghatározzák a karácsony előtti online vásárlási rohamot – beleértve azt is, hogy a magyarok mekkora része hagy mindent az utolsó napokra.

Előre gondolkodnak a magyarok, ha vásárlásról van szó

Idén az Alza vásárlóinak 68 százaléka választotta a csomagautomatákat, mint preferált szállítási módot, és csak 18 százalék jelölte meg a házhozszállítást, míg 8 százalék a bolti átvételt, 6 százalék pedig az átvételi pontokat – közölte az Economx-szal a vállalat sajtóosztálya.

Az automaták népszerűsége annak is köszönhető, hogy az Alza meglehetősen gyors kiszállítást vállal, ígéretük szerint, ha éjfélig megrendelünk egy terméket, az délelőttre már az automatában lesz – ez pedig óriási előnyt jelent az ünnepek előtti versenyhelyzetben.

A gépekben hiszünk

Az eMag úgy nyilatkozott lapunknak, hogy idén is a háztartási kisgépek a legnépszerűbbek az ünnepi szezonban:

a kapszulás és automata kávégépek,

vertikális és porzsák nélküli hagyományos porszívók,

elektromos főzőedények és air fryerek,

illetve szendvicssütők.

Ugyancsak sokan keresik a szépségápolási eszközöket, főleg az elektromos fogkeféket és az alapmodelleknél nagyobb tudású hajszárítókat, hajvasalókat.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A top 10 termékkategóriában az IT-vonalon a wifis kamerákat, memóriamodulokat, videójáték-kontrollereket keresik a hazai vásárlók. A szórakoztatóelektronikai vonalon az AirPods és más TWS fülhallgatók és a Bluetooth-hangszórók továbbra is slágertermékek, de a házimozis hangzást nyújtó hangsugárzók (soundbar) is.

Az Alzánál ugyanerre a kérdésre azt válaszolták, hogy a vásárolni tervezett ajándékok listáját magasan a műszaki cikkek kategóriája vezeti, ez tavaly is így volt. Ezt követik a játékok, könyvek, kozmetikumok és illatszerek, majd a háztartási gépek.

Leszoktunk a last minute vásárlásról

A tavalyi év forgalmi adatai alapján az eMAG hazai eladásainak mindössze néhány százaléka teljesül az utolsó napokban, csak nagyon kevés vásárló hagyja az utolsó pillanatra a rendelését. A megnövekedett szezonális forgalmat már november elejétől érezni lehet, a Black Friday napja is jelentős rendelésszám-növekedést generált.

A tavalyi forgalmi adatok alapján 2024 karácsonyán többek közt videójátékos kiegészítőket, retró játékgépeket, karácsonyi fénysorokat, parfümöt, tévét, Dubaj-csokoládét, Bluetooth-fülhallgatót, LEGO-készleteket rendeltek nagyobb darabszámban a szentestét megelőző napokban.

Az eMagnál úgy fogalmaztak, idén kevésbé jellemző az utolsó pillanatban való rendelés. Marketplace-fókuszú, számos kereskedőpartnerrel dolgozó platformként azzal segítik az ügyfeleket, hogy a termékek mellett feltüntik a becsült kiszállítási időt, ezáltal a vásárlók eldönthetik, hogy a termék kellő időben megérkezik-e.

Kép: Alza

Az Alza szerint a vásárlók többsége már novemberben megvette az ajándékokat. A karácsonyi felmérésükre kapott válaszok szerint

a válaszadók 54 százaléka vásárolt előre, míg 38 százalék december elején, a többi 7 százalék csak az, aki az ünnepeket megelőző hétre tervezi a vásárlást.

A legtovább halogatók december 24-én is átvehetik karácsonyi ajándékaikat az AlzaBoxokból, illetve a cég bolthálózata is nyitva lesz 12 óráig. Azok számára, akik az utolsó vagy azutáni pillanatra bíznák a vásárlást, az elektronikus ajándékutalványok megbízható választás, amelyeket a vásárlók bármikor – akár szenteste délutánján is – otthonuk kényelméből vásárolhatnak.

Az Alza figyelmeztetett, hogy a piacon egyedülálló szállítási gyorsaságuk mellett is javasolják, hogy ne hagyják az utolsó napokra a rendelést. Már bekapcsolták a honlapjukon a „Kiszállítás karácsonyig” emblémákat azoknál a termékeknél, amelyek biztosan célba érkeznek az ünnepek előtt.

Az akciós termékeket keressük

Ha a legnagyobb forgalmú elektronikaitermék-kategóriákat vizsgáljuk, a háztartási nagygépek, illetve a tévék esetében felbukkannak a régóta ismert márkák mellett feltörekvő új brandek is a top termékek gyártói között. Ezzel szemben például a mobiltelefonok, laptopok esetében a hazai vásárlók továbbra is az ismert márkák modelleihez ragaszkodnak – közölte az eMag sajtóosztálya.

Az idén november közepén megrendezett eMAG Black Friday forgalmi adataiból is azt látják, hogy sokan már a novemberi akciós napon is számos ajándékot szereznek be: ekkor a leakciózott szépségápolási eszközök, mobiltelefonok és konyhai gépek iránt volt kimagasló a kereslet.

Az Alza.hu-nál a rendkívül széles termékportfólió miatt a vásárlók könnyen találhatnak az összes árkategóriában opciókat, de a cég beszámolója szerint a tudatos vásárlók a jobb minőséget keresik a lehető legjobb áron.

Összességében a karácsony előtti online vásárlási adatok azt mutatják, hogy

a magyarok egyre tudatosabban készülnek az ünnepekre: korábban kezdenek el ajándékot keresni, figyelik az akciókat, és előnyben részesítik azokat a megoldásokat, amelyek kiszámítható szállítást kínálnak.

A műszaki cikkek és háztartási eszközök továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az ajándékvásárlásban, miközben az árérzékenység és a praktikum felértékelődése jól érzékelhető. Bár az utolsó pillanatos rendelések teljesen nem tűntek el, a nagy webáruházak tapasztalatai alapján egyre inkább kivételnek számítanak, nem pedig általános mintának. A karácsonyi online kiskereskedelem így nemcsak forgalmi csúcs, hanem pontos lenyomata is annak, hogyan alkalmazkodnak a vásárlók a gazdasági környezethez és a digitális vásárlás nyújtotta lehetőségekhez.