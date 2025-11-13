Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok többsége nyitott a minőségibb csokoládék felé.

Idén viszont nem csak a minőség, hanem az infláció miatt is mélyen a kabátzsebbe kell nyúlni, hiszen egy darab közepes méretű minőségi csokimikulás ára ezer forint felett kezdődik.

Az Economx-nak válaszoló járókelők elmondták, hogy szeretnek személyre szólóan ajándékozni, mindenkinek olyan csokoládét venni amit szeret. Többen drágállották az idei árakat.