céginfó.hu

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.
Faragó Janka, 2025. december 5. Fotó: Economx

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok többsége nyitott a minőségibb csokoládék felé.

Idén viszont nem csak a minőség, hanem az infláció miatt is mélyen a kabátzsebbe kell nyúlni, hiszen egy darab közepes méretű minőségi csokimikulás ára ezer forint felett kezdődik.

Az Economx-nak válaszoló járókelők elmondták, hogy szeretnek személyre szólóan ajándékozni, mindenkinek olyan csokoládét venni amit szeret. Többen drágállották az idei árakat.

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a gyermekvállalási kedvüket egy-egy adókedvezmény.
Faragó Janka, 2025. november 28. péntek, 10:21

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?
Faragó Janka, 2025. november 24. hétfő, 07:00

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. csütörtök, 18:30
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.