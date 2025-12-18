Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción – írja az MTI.

Az elsődleges forgalmazók 93,8 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK 20,0 milliárd forintot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 6,05 százalék volt, 15 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,13 százalék volt.

A 7 éves változó kamatozású kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 267,6 milliárd forintból, a meghirdetett mennyiséget 40 milliárd forinttal megemelve, 90,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

A 7 éves futamidejű kötvények aukcióján a meghirdetett 15 milliárd forintos összeget megemelve, 20 milliárd forintért értékesített kötvényeket az ÁKK, miután az elsődleges forgalmazóktól 51,6 milliárd forint értékű ajánlat érkezett.

Az aukciós átlaghozam 6,69 százalék volt. Az 5 éves kötvények szerdai másodpiaci referenciahozam 6,47 százalék volt, a 10 éves kötvények referenciahozama 6,87 százalék.