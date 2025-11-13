Kanóczky Máté: Nem vertük nagydobra, hogy magyar cég vagyunk

Talán kevesen tudják, de a Padthai egy teljes egészében magyar vállalkozás. Kanóczky Máté társalapító az Economx sikeres magyar vállalkozásokat bemutató exkluzív podcastjében Pogátsa Zoltánnal beszélgetett arról, szerinte mi különbözteti meg őket más ázsiai éttermektől.

Az első Padthai éttermet 2012-ben nyitották meg. Kanóczky Máté társalapító szerint az alapokat Simon Gergő és Horváth Ágnes, a vállalkozás másik két alapítója fektették le, ő maga a kezdeti fázisban még egyetemre járt, csak az első egység nyitásánál csatlakozott be, már végzett közgazdászként. A céget egyébként négyen alapították, de Kanóczky elmondása szerint egyedül neki volt ideje és affinitása arra, hogy az étterem mindennapi életében részt vegyen és hogy megtanulja a vendéglátás működését. Ugyanis konkrét célirányos tapasztalatuk nem volt. Pogátsa Zoltán ezen a ponton jegyezte meg, hogy azt szokás mondani: minden sikeres vállalkozónak először két céget be kell buktatnia, mielőtt egy sikereset alapít. Kanóczky Máté szerint azonban náluk „a szűz kéz nyert”. Pogátsa szerint kevesen tudják a Padthai-ról, hogy magyar, többen amerikainak gondolják, míg ő maga thai vállalkozásnak hitte.

Kanóczky hangsúlyozta, kezdettől fogva nem akarták nagydobra verni, hogy ők egy magyar vállalkozás, és eleve nem is egyetlen étteremben, hanem egy étteremláncban gondolkodtak.

Tradicionális ázsiai éttermek ugyanis akkor már léteztek, étteremlánc viszont nem, és szerinte ez azóta is így van. Hozzátette azt is, hogy amikor indultak, már bőven volt népszerűsége az ázsiai konyhának Magyarországon – sőt, szerinte ez azóta már lecsengőben is van –, amiben különbözni akartak az az, hogy a vendégek saját maguk állíthatják össze, milyen ételt szeretnének.

Fontos, hogy sosem a tradicionális vonulatra törekedtünk. Az összeválogató szisztéma, ami minket megkülönböztet. Ez volt az alapvető gondolat: nem mi mondjuk meg a vendégeknek, hogy mit fogyasszanak. Ennek az volt a mögöttes gondolata, hogy mindenki különböző diétákat követ, különböző ízvilágot, szereti a csípőset, nem szereti a csípőset, tésztát, rizst, stb.

Kiemelte, úgy álltak hozzá, hogy ez a koncepció magáért beszél, ezért sem saját magukat, sem a marketingjüket nem tolták előrébb ennél. A másik kiindulópont az volt, hogy Kanóczky egyik korábbi alapítótársa Thaiföldön tervezett szállodákat korábban, és imádta a thai kultúrát és ízeket, szeretett volna ezzel a tapasztalással valamit kezdeni.

Leszögezte, hogy a szakácsok ázsiaiak, ezen a ponton pedig Pogátsa rákérdezett, mennyire nehéz külföldi munkaerővel dolgozniuk. Kanóczky szerint ma már szinte elkerülhetetlen, hogy egy cégnél külföldiek dolgozzanak, főleg egy olyan jellegűnél, mint ők. Ugyanakkor sokat segít az ügyintézés szempontjából, hogy már egy nagy cég. Hozzátette, az a szakács, aki már 5-10 éve náluk dolgozik, az még korábban letelepedett, de manapság ez szerinte már nem így van, három év után továbbállnak.

Kanóczky egyre inkább azt látja, lehet terjeszkedni vidéken is ilyen éttermekkel, a Padthai első vidéki éttermeit is sikeresnek gondolta, csak hozzá kellett szoktatni az embereket. „Láttam, hogy örülnek neki, hogy végre hozzánk is eljön egy ilyen budapesti vagy országos brand, és ki vannak éhezve az újdonságra” – mondta. Meglátása szerint nem is igazán van hasonló koncepciójú étterem.

Ennek kapcsán Pogátsa megkérdezte, hogy milyen étteremnek pozícionálja magát a Padthai. Kanóczky szerint alapvetően egy fast casual étteremhez állnak közel, ugyanakkor kezdettől fogva középre akarták pozicionálni magukat. Ebben jó minta volt számukra a Vapiano, mert az állt a legközelebb ehhez.