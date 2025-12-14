A Similarweb frissített forgalmi becslése szerint már mintegy havi 6,3 milliárd látogatója van a ChatGPT-nek, ami a generatív AI-platformok teljes forgalmának nagyjából 76 százalékát jelenti. Viszonyításképpen: a Google Gemini nagyjából egy milliárd havi látogatással 12,57 százalékos részesedést ér el, amivel igencsak elmarad a ChatGPT mögött.
A chatbot a forgalmat tekintve az X-et, a Redditet, a Whatsapp-ot, de még a Tiktokot is kenterbe veri.
A mezőny többi szereplője, mint a DeepSeek vagy a Perplexity egyelőre marginális szereppel bír: előbbi 4, míg utóbbi alig több mint 2 százalékos részesedést ad.
A HVG ugyanakkor rámutat, hogy ezek a statisztikák kizárólag a látogatások számát jelentik, azt már nem, hogy az egyes szolgáltatásokkal mennyi időt töltenek el a felhasználók.
Egy év alatt
közel 76 százalékkal nőtt a mesterséges intelligencián alapú chatbotok látogatásának száma,
ezen belül pedig mintegy hatszorosára nőtt a mobilalkalmazásos munkameneteké. A lap szerint ez is igazolja, hogy egyre több élethelyzetben bízzunk magunkat az AI-ra.
A demográfia tekintetében csökkent a felhasználók között a 18-34 éves korosztály aránya, és a regisztrációhoz kötött forgalom is mérséklődik, mivel sokan az ingyenesen elérhető eszközöket használják. Ezért a ChatGPT, mondhatni egy mainstream eszközzé nőtte ki magát.
A lap hangsúlyozza, hogy ha a mostani növekedési trend megmarad, akkor
rövid időn belül a ChatGPT lesz az internet leglátogatottabb oldala,
ami azt jelentené, hogy még a Google keresőt is maga mögé utasítaná.
Beindul a szemüvegbiznisz, a Google már mesterséges intelligenciát is épít beleJövőre érkeznek a Google okosszemüvegjei, amelyek már a Gemini mesterséges intelligenciát is megkapják.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!