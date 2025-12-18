Az Egyesült Államok Szenátusa 67:30 arányban megszavazta Jared Isaacman milliárdos vállalkozó és magánűrhajós kinevezését a NASA, a nemzeti repülési és űrkutatási hivatal élére, véget vetve ezzel a hónapok óta tartó bizonytalanságnak az űrügynökség vezetésében.
A Trump-kormányzat hatékonysági programja keretében a Fehér Ház 20 százalékkal csökkentette a NASA létszámát, és a 2026-os költségvetést mintegy 25 százalékkal vágná vissza a szokásos, körülbelül 25 milliárd dollárról a Reuters értesülése szerint. Isaacman nagyobb hangsúlyt helyezne a Mars-missziókra, valamint a magánszektor – elsősorban a SpaceX – bevonására a költségek csökkentése érdekében.
Isaacman a NASA 15. vezetője lesz a mintegy 14 ezer fős ügynökség élén.
Trump és a NASA célja az Artemis-programban az amerikai űrhajósok visszajuttatása a Holdra: 2026-ban egy négytagú legénység Hold körüli repülése, 2027-ben pedig – több mint fél évszázad után – újabb Holdra szállás szerepel a tervekben. Hosszabb távon a Hold körüli Gateway űrállomás kiépítése szolgálná a Mars felé vezető küldetéseket.
