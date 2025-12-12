Összeszedtük a nap fontosabb híreit és érdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni:
- Ipari sokk Magyarországon: már a kormányváltás is szóba került a friss adatok után – Mi segít a magyar iparon? Németország feltámadása? Egy kormányváltás Magyarországon? Egy szakértő segítségével ennek jártunk utána.
- Kuriózum, ahogy gyerek és gyerek között különbséget tesz az Orbán-kormány – Bokros Lajos szerint a jelenlegi adórendszer torz, piacellenes és növekedésellenes. Az anyák adókedvezményével a kormány szerinte különbséget tesz gyermek és gyermek között: azoknak a gyerekeknek és családoknak adnak több pénzt, akik egyébként is jobban élnek.
- Brüsszeli fordulat: mégsem tiltják be a benzines autókat 2035-ben – Áttörés született a belső égésű motorok kivezetésének ügyében: az EU jövő kedden jelenti be a végleges döntést, amely szerint 2035 helyett jóval később tűnnek majd el a belső égésű autók az autópiacról.
- Vége az olcsó online rendeléseknek: mindenre ráteszik az uniós vámot – Megsarcolja az EU az olcsó, leginkább Kínából érkező árukat. Januártól 3 euró vámot kell fizetni minden csomagra, amely 150 eurónál kisebb értékű, és gondolkodnak azon, hogy legyen egy 2 eurós kezelési díj is.
- Drága lesz a karácsonyi házi süti: elszálltak az alapanyagok árai – Aki idén saját kezűleg sütné meg a karácsonyi bejglit és a klasszikus ünnepi süteményeket, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, Erdélyi Balázs az Economxnak a diót érintő fagykárról, a kakaó világpiaci áráról és a forint-euró árfolyam árakra gyakorolt hatásáról is beszélt.
- Tizenkét évig nem nyúltak hozzá: most újra fontos Orbánéknak a pénzügyi rezsicsökkentés? – A jegybank friss statisztikája szerint 94,6 milliárd forinttal emelkedett a forgalomban lévő készpénzállomány novemberben.
- Mérgesek a tanárok: tovább nő a bérfeszültség az iskolákban – A pedagógus szakszervezeteknél az oktatást érintő rendelettervezet felháborodást keltett – mondta lapunknak Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke. A NOKS-os kollégák megint kimaradtak a béremelésből, és pedagógusok bére idén sem éri el a diplomás átlagbér 80 százalékát.
- Nekimentek az oroszok a belga banknak, bekövetkezhet a legrosszabb – Begyűrűzött az, amitől tartott az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő, az oroszok nem hagyják, hogy hozzányúljanak a pénzükhöz.
- Már jelszó sem kell, hogy ellopják a fiókunkat – A kibercsalások új korszakát hozhatják el az identitásalapú támadások, mint amilyen például a tokenlopás és az új eszközkód-phishing – mondta az Economxnak Renate Strazdina, a Microsoft régiós technológiai vezetője.