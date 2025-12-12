Újabb fordulatot vett az orosz–belga konfliktus

A friss hazai statisztikai adatok már rendszerszintű problémákat jeleznek az iparban, miközben egyre több a kérdőjel a járműgyártás és a német ipar kilátásai körül. Brüsszel közben fordulatot vett az autóipari szabályozásban, az EU vámot vet ki az olcsó online rendelésekre, itthon pedig újra előkerült a pénzügyi rezsicsökkentés ügye. A mindennapok szintjén is nő a feszültség: drágul a karácsonyi sütés, mélyül a bérszakadék az iskolákban, miközben a kiberbűnözők már jelszó nélkül is hozzáférhetnek a fiókjainkhoz. Európában sem nyugodt a helyzet: az orosz–belga pénzügyi konfliktus újabb súlyos fordulatot vett. Itt az Economx napi hírösszefoglalója!