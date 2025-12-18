Többfordulós perben, megismételt elsőfokú eljárásban nyert egy a Merkantil Banktól 2008-ban devizaalapú autóshitelt felvett ügyfél – számolt be a hvg.hu.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróság kimondta, hogy az illetőnek csak a tőkét, azaz 2,99 millió forintot kell visszafizetnie, kamatot nem, sőt az ítélet szerint

a banknak a perindítás időpontjától kezdve még a jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamatot is kell fizetnie, akárcsak a milliós perköltséget.

Az érintett ügyfél mindig fizette a forint gyengülése miatt megugrott törlesztőrészleteket, így összesen 6,6 milliót kap most vissza a banktól.

Ismert, az ügyben precedensértékű áttörést az Európai Bíróság (EUB) idei tavaszi ítélete hozott, amely kimondta: ha egy pénzintézet tisztességtelenül hárítja át az árfolyamkockázatot a fogyasztóra, és a magánszemély banki adósok pedig mindig fogyasztónak minősülnek, akkor az ilyen szerződések érvénytelenek. A tisztességtelenség ebben az esetben azt takarja, hogy a pénzügyi tapasztalattal nem rendelkező fogyasztót a bank nem tájékoztatja kellő alapossággal arról, mit jelent számára az árfolyamrizikó.

Viszont a döntés még nem jogerős, a bank pedig fellebbezett.

Véges jövedelmű emberek vállaltak végtelenített kockázatot, hiszen az induló havi törlesztőrészletük emelkedésének nem volt felső határa

– vázolta fel az adósságcsapda lényegét egy ügyvéd.

Annak, hogy a bankot még a forintkamat sem illeti meg, büntető célzata is van: a jövőben esze ágában se legyen fogyasztói jogot sértő szerződést kötni.

Ugyanakkor csalatkoznia kell annak, aki úgy gondolja, az EUB első devizahitelesnek igazat adó döntése automatikusan kiterjed majd rá is, mivel mindenkinek külön-külön kell pert indítania a saját ügye érdekében.