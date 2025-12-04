Sajátos kutatást végzett a Racial Storage nemzetközi hálózat: a cég több mint 70 ezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelést adtak 100 népszerű nagyváros látványosságaival kapcsolatban. Majd kimondottan tisztaságuk, illetve piszkosságuk alapján rangsorolták a világszerte vonzó célpontokat.

Meglepő eredmény született: több közkedvelt európai város is a listára került.

A legkoszosabb város címet pedig Budapest érdemelte ki a turisták értékelése alapján.

A látogatók közel 40 százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, a karbantartási hiányosságokra.

A Radical Storage szerint ez főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.

De nem sokkal maradt le mögöttünk Róma sem a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze sem, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól.

Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

Íme a turisták szerint a legkoszosabbnak tartott tíz város:

Budapest Róma Las Vegas Firenze Párizs Milánó Verona Frankfurt Brüsszel Kairó.

A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. Eszerint a látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha tisztaságát dicsérték.

A portál végül megjegyzi, hogy a rangsorok vélhetően nem változtatják meg bárkinek is az utazási bakancslistáját, de legalább tudjuk, hová csomagoljunk kézfertőtlenítőt, és hol ne legyenek különleges elvárásaink a járdák tisztaságával kapcsolatban.