Akár több ezer forintot is spórolhat, aki nagyon sokat használja az autóját, mert december 5-14. között az egyik áruházlánc töltőállomásain literenként 20 forinttal lesz olcsóbb a benzin.

Az Auchan jelentős árengedményt ad a 95-ös és a 100-as üzemanyagukból. Azt írják, hogy a bizalomkártyások az OKAuchan applikációban egy kupont találnak, amivel literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak a 95-ös vagy PRO 100-as benzinből.

A kedvezmény további feltétele, hogy minimum 10 litert kell vásárolni. Az akció a Business Bizalomkártyával ugyanakkor nem érvényes.

A Holtankoljak.hu információ szerint csütörtökön a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára marad 570 forint, míg a gázolajé bruttó két forinttal csökken, így az átlagár 580 forint körül alakul majd, erről itt írtunk.