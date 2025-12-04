Csaknem 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése, mivel nettó 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van, az érintetteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban figyelmeztető levelet küld – hívta fel a figyelmet az adóhatáság csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

Mint írták, a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szabályai szerint megszűnik az adóalanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik és a tartozásba az év végéig esedékessé váló tételeket is be kell számítani.

A NAV arra hívja fel a vállalkozók figyelmét, hogy ellenőrizzék adószámlájukat az Ügyfélportálon, ahol a tartozás online, bankkártyával is befizethető.

A tájékoztatás szerint fizetési kedvezmény is kérhető és pozitív elbírálás esetén megmaradhat a jelenlegi státusz, de amennyiben a tartozás év végére sem csökken 100 ezer forint alá, a NAV határozattal megszünteti az érintettek kataalanyiságát.