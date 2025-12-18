Nem 26, hanem 66 btr harckocsit adtunk Szerbiának, gyakorlatilag ingyen – írta legfrissebb posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő beperelte a Honvédelmi Minisztériumot, mert szerinte el akarták titkolni, hogy pontosan hány darab és milyen állapotú harckocsit, és mennyiért adtak el, amikor a szerbek Bosznia ellen fegyverkeztek.

Mint írja,

a magyar kormány 2024 januári közleménye szerint 26 darab felesleges harckocsit adtak el, a szerb sajtó szerint viszont 66 darab, kiváló állapotú páncélozott járműről írt, amelyet „ajándékba” kaptak.

A minisztérium a képviselő adatigénylésére először azzal tagadta meg a választ, hogy nem tud semmit az ügyről, a bíróság azonban válaszadásra kötelezte a Honvédelmi Minisztériumot

A HM válaszából végül kiderült, hogy a szerb sajtó írta meg a valós adatokat.

66 darab, változó műszaki állapotú, de "többségében felszerelt" (tehát használható) járművet 935 ezer euróért, tehát gyakorlatilag ingyen, ajándékba adtunk át

– fogalmaz Hadházy Ákos.

Hozzátette, még pontosabb adatokat vár a járműveknek a piaci áráról, de az általa talált dokumentumok szerint minimum tizenötször ennyi pénzt kellett volna kérnünk Vucic-tól. Ezzel szemben kis túlzással ócskavas áron – kilónként kb. egy euróért – adtuk el a gépeket. Ha ezeket a számokat az újabb adatok is megerősítik, természetesen feljelentés teszek hűtlen kezelés miatt – zárta bejegyzését.