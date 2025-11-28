Miért nem hozta el az AI a békét?

A mesterséges intelligencia az elmúlt években nemcsak az ipart, a gazdaságot vagy a mindennapokat formálta át – hanem a háború és a béke fogalmát is. Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértővel, az Oeconomus igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan változtatta meg az AI a nagyhatalmak közötti erőviszonyokat, és miért vált a technológia fejlesztése a globális versengés egyik legfontosabb frontjává.