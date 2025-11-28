Összeszedtük a csütörtöki legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.
- Az M3-as metró egy ideig nem jár, pótló autóbusszal utazhatnak a kimaradt szakaszon. A BKK közleménye szerint baleset miatt módosul a metró vonalán a közlekedés Kőbánya-Kispest és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak az érintettek, erről bővebben itt olvashat.
- Radikális lépésre szánta el magát Dánia, a digitalizált ország állami postája az év végével teljesen felhagy a fizikai levelek kézbesítésével, a részletek az alábbi linken érhetőek el.
- Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Portfolio Investment Day konferencián számolt be a magyar állampapírpiac helyzetéről, ahol elmondta, az új megtakarítások 96 százaléka a fix papírokba áramlik, szinte ugyanúgy dönt minden lakossági állampapír befektető. Részletek ide kattintva.
- Orbán Viktor és a magyar delegáció péntek délelőtt érkezett Moszkvába, hogy az orosz elnökkel tárgyaljanak, amelyről Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is beszámolt Facebook-bejegyzésében. Bővebb információk itt.
- Elsötétültek az üzletek a Corvin Plázában pénteken. A fennakadás a teljes plázát, a boltokat és az éttermi részt is érinti. Részleteket az alábbi cikkünkben érheti el.
