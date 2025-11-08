Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?

Az Economx új videó-riportjában arról kérdeztük meg az utca emberét, hogy mit gondol a többgenerációs együttélésről.

Több megszólalónk kiemelte, hogy lehet annak előnye, ha a nagyszülők és az unokák egy fedél alatt élnek, hiszen sokkal szorosabb és szeretetteljesebb kötelék alakulhat ki. Nem beszélve az idős korról, amikor jó, ha közel van a segítség.

Sok válasz született ugyanakkor a negatívumokról is. Sokan a konfliktus melegágyának tartják, ha az idős szülők vagy épp a harmincas gyerekek egy fedél alatt laknak. Ezt azzal indokolta egy megszólalónk, hogy lehetetlen kielégíteni ekkora korkülönbséggel mindenki igényét.