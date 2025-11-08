céginfó.hu

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?
Faragó Janka, 2025. november 24. Fotó: Economx

Az Economx új videó-riportjában arról kérdeztük meg az utca emberét, hogy mit gondol a többgenerációs együttélésről.

Több megszólalónk kiemelte, hogy lehet annak előnye, ha a nagyszülők és az unokák egy fedél alatt élnek, hiszen sokkal szorosabb és szeretetteljesebb kötelék alakulhat ki. Nem beszélve az idős korról, amikor jó, ha közel van a segítség.

Sok válasz született ugyanakkor a negatívumokról is. Sokan a konfliktus melegágyának tartják, ha az idős szülők vagy épp a harmincas gyerekek egy fedél alatt laknak. Ezt azzal indokolta egy megszólalónk, hogy lehetetlen kielégíteni ekkora korkülönbséggel mindenki igényét.

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. csütörtök, 18:30

Ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget – Videóriport

A nyugdíj szó hallatán a legtöbb ember ideges lesz. Vagy azért, mert nem elégedett a kapott összeggel vagy azért, mert fél, hogy mire oda jut, neki már nem is lesz. Az Economx új videóriportjában megkérdeztük, hogy mekkora volna a kívánt összeg, amivel boldogan élhetnénk, míg meg nem halunk.
Faragó Janka, 2025. november 9. vasárnap, 08:00

Kóka János: Az AI radikálisan átalakítja az egészségügyet

Vendégünk volt Kóka János, volt gazdasági miniszter, sikeres IT-vállalkozó és az AI Summit 2025 előadója, aki ma már kiemelten az egészségügy és a mesterséges intelligencia metszetében dolgozik. A beszélgetés középpontjában a preventív egészségmegőrzés és a metabolikus szindróma állt, amelynek korai felismerésében és megelőzésében az AI egyre fontosabb szerepet játszik.
Tieger Endre, 2025. november 8. szombat, 06:57
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.