Magyarország az Európai Unión belül továbbra is keveset költ egészségügyre, ráadásul a kiadások kiemelkedően nagy részét a lakosság saját zsebből fizeti – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból és a GKI elemzéséből.

2023-ban az Európai Unió 27 tagállama összesen 1720 milliárd eurót fordított egészségügyi kiadásokra, ami az EU GDP-jének 10 százalékát tette ki. Ezzel szemben Magyarországon a folyó egészségügyi kiadások aránya mindössze a GDP 6,4 százalékát érte el, ami az egyik legalacsonyabb érték az unióban. Ennél kisebb arányt csak Luxemburg (5,7 százalék), Románia (5,7 százalék) és Írország (6,6 százalék) mutatott.

Összegszerűen a különbség még látványosabb. Németország 492 milliárd eurót költött egészségügyre, Franciaország 325 milliárdot, Olaszország 179 milliárdot, Spanyolország pedig 138 milliárd eurót. Magyarország ezzel szemben kevesebb mint 13 milliárd eurót fordított egészségügyi kiadásokra. A hasonló lélekszámú Portugália ennél több mint kétszer többet, közel 27 milliárd eurót költött, míg Ausztria majdnem az ötszörösét, 53 milliárd eurót.

Az egy főre jutó egészségügyi kiadásokban is jelentős a lemaradás. Az EU-ban ez az összeg 2014 és 2023 között 2668 euróról 3835 euróra nőtt, ami 43,7 százalékos emelkedést jelent. Több kelet-közép-európai országban ennél jóval gyorsabb felzárkózás zajlott le: Romániában 156, Bulgáriában 149 százalékkal nőtt az egy főre jutó kiadás, de legalább duplázódás történt Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Csehországban, Észtországban és Horvátországban is.

Magyarországon ezzel szemben az egy főre jutó egészségügyi kiadások mindössze 63 százalékkal emelkedtek 2014 és 2023 között, és 2023-ban 1314 eurót tettek ki. Ennél alacsonyabb értéket csak Románia (972 euró) és Bulgária (1163 euró) mutatott az unióban – írja az eLitMed.hu.

A viszonylag alacsony állami ráfordítást a lakosság pótolja. A GKI szeptemberi, Eurostat-adatokon alapuló elemzése szerint 2024-ben Magyarországon az összes egészségügyi kiadás 27 százalékát közvetlenül a háztartások fizették, ami az EU-ban a hetedik-nyolcadik legmagasabb arány. Az uniós átlag ezzel szemben 15 százalék alatt van. Emellett a lakosság további 3 százalékkal járult hozzá az egészségügy finanszírozásához önkéntes egészségpénztárakon és egészségbiztosításokon keresztül, így összességében a magyar egészségügyi kiadások 30 százalékát a polgárok állták saját forrásból.