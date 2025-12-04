A Medián HVG print kiadásában közölt kutatása szerint Orbán Viktor és Magyar Péter alkalmasságának megítélése hasonló tendenciát mutatott ősszel, mint pártjaik támogatottsága: a Fidesz erősödése a miniszterelnöki megítélésben is látszik, korábban többen tartották alkalmasnak a Tisza Párt elnökét, de mostanra eltűnt az előnye.

A 24.hu által szemlézett felmérés szerint jelenleg mindkét politikust a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére.

A kisebb pártok szavazóinál és a bizonytalanoknál jelentős elmozdulás történt. Orbán Viktor megítélése 14 százalékponttal javult (37-ről 51 százalékra), a teljesen alkalmasnak tartók aránya 7 százalékponttal nőtt. Magyar Péter megítélése ezzel szemben 12 százalékponttal csökkent (43-ról 31 százalékra).

A Tisza Párt hívei továbbra is jóval kritikusabbak vezetőjükkel szemben, mint a Fidesz szimpatizánsai: Orbán hívei 76, Magyar Péter támogatóinak 44 százaléka tartja teljesen alkalmasnak politikusát.

A felmérés azt is mutatta, hogy a Tisza Pártra továbbra is többen szavaznának, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében.

A Telex pedig azt írja, hogy két szempontot érdemes figyelembe venni a pártok népszerűségi versenyében: a közhangulatot, illetve azt, hogy ki nyerhet a választáson.

A Medián legutóbbi felmérései pedig azt mutatják: a megkérdezettek 60 százaléka gondolja, hogy rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon, szeptemberben ez az arány még 67 százalék volt. Novemberben többen valószínűsítették a Fidesz győzelmét: 40-ről 45 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint a kormánypárt fog nyerni, míg a Tisza győzelmében hívők aránya 43-ról 38 százalékra csökkent.