A lakott, teljeskörűen fedezett otthonok (ingóság és ingatlan) átlagos éves díja országosan 64,5 ezer forint volt 2025 III. negyedévében. A fővárosi és fővároson kívüli díjak között továbbra is csekély a különbség: Budapesten 61,7 ezer, míg a Budapesten kívüli településeken 65 ezer forint volt az átlagdíj.

A negyedéves díjnövekedés mindössze 0,2 százalék volt, ami a lakáskampány és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozás hatását tükrözi.

Éves összehasonlításban a lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 4,1 százalékkal nőtt, miközben a biztosítási – vagyis a károk esetén kifizethető maximális – összegek 13 százalékkal emelkedtek. A díjaknál jóval gyorsabb fedezetbővülés érezhetően javította a lakásbiztosítások ár-érték arányát.

A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre számított díj egy év alatt 7,3 százalékkal mérséklődött. Ez azt jelzi, hogy az ügyfelek érdemben magasabb fedezethez jutottak, így az alulbiztosítottság is csökkenhetett.

Az állandóan lakott, egyedileg biztosított mintegy 3 millió ingatlan 83 százalékára – 2,5 millió otthonra – teljeskörű fedezetet kötöttek. A budapesti ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosított értéke továbbra is kiemelkedő, 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot.