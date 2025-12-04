Január 1-jén életbe lép az ország legszigorúbb Airbnb-korlátozása, és Soproni Tamás polgármester határozott a végrehajtást illetően: Terézvárosban szigorú ellenőrzések lesznek a társhatóságok bevonásával, szankciókkal. A Kúria döntése után nincs több kibúvó – a kerület vezetése végrehajtja a lakók akaratát.

A VI. kerület polgármesterével beszélgetve kiderült, hogy Soproni Tamás jottányit sem enged, és nem kötne semmilyen különalkut a kerület mintegy 2500 airbnb szállásadójával.

A szilveszteri foglalások kifutását követően, január 5-től, az első munkanaptól ellenőrzésre számíthatnak az érintettek.

Persze az első figyelmeztetések után szankciók is lesznek. 14 hónap felkészülési idejük volt a szállásadóknak, Nem tartanám emiatt korrektnek, ha valaki esetleg még trükközni szeretne

– hangsúlyozta az Economxnak Terézváros polgármestere, aki egyben hozzátette, hogy a Kúria november 11-i döntésével megerősítette, amely az önkormányzat jogszerűen járt el,amikor nulla napban szabta meg a kiadható napok számát.

Itt a vége, döntött a Kúria: ez lesz az Airbnb-rendelet sorsa A Kúria szerint a hatodik kerület Airbnb-t tiltó rendelete jogszerű , ezért az hamarosan hatályba is léphet.

Amint megírtuk, a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete arra kéri Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy az Alkotmánybíróságnál támadja meg a Kúria ítéletét még idén, és a döntésig kérjen halasztást annak január 1-vel történő végrehajtása alól. Amennyiben ez nem történne meg, akkor az érdekvédő egyesület fordulna az Alkotmánybírósághoz januárban. A terézvárosi airbnb-sek legnagyobb reménye az, hogy a magyar kormány melléjük áll, és mentőövet dob a kereskedelmi törvény módosításával.

Soproni Tamásék arra bíztatják a terézvárosi airbnb-seket, hogy álljanak át hosszútávú lakáskiadásra Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„Sokan nagyon hittek benne, hogy nekik van igazuk jogilag, de nagyon nincs. A Kúria levezette alkotmányjogilag is, hogy miért jogszerű önkormányzatunk szabályozása. Természetesen, amennyiben az Alkotmánybíróság elé kerül a kérdés, akkor a döntésig a testület felfüggesztheti a jogszabályt, de a mostani hatálybalépésen ez nem változtat”

– közölte a VI. kerület polgármestere.

Ha a kormány úgy dönt, akkor bármikor az Országgyűlés elé vihetik a törvényt és meg is változtathatják, bármit megtehetnek. Nekem egy feladatom van: a terézvárosiak érdekeinek képviselete mindvégig, hiszen megszavazták a követendő irányt. A jogszerűséget azonban tiszteletben tartjuk, és úgy fogunk érvényt szerezni akaratunknak, hogy a hatályos jogszabályokat mindig betartjuk

– fogalmazott Soproni Tamás, egyben megjegyezte, hogy a NAV-val közösen hatékonyan tudnak majd fellépni a nulla napos korlátozást megszegő szállásadókkal szemben.

Mint ismert, a terézvárosiak egy ügydöntő szavazáson voksoltak 2024. szeptemberében amellett, hogy a VI. kerületben ne lehessen rövid távon szálláshelyet értékesíteni. Köztes megoldásra, azaz a kiadható napok számának korlátozására az önkormányzatnak nem volt lehetősége, hiszen annak betartatása lehetetlen, nincsenek az önkormányzatoknak olyan jogosítványai, amivel ellenőrizhettek vagy szankcionálhattak volna.

A polgármester úgy látja, a NAV bevonása azért is lesz fontos januártól, mert az önkormányzat által kiszabható 200 ezer és 2 millió forint közötti büntetést, az adóhatóság megsorozhatja, így a jogsértésekkel szemben nagyobb lesz a visszatartó erő. Soproni Tamás azonban úgy gondolja, hogy az emberek többsége jogszabálykövető, volt elég idő a felkészülésre, és az önkormányzat segít is a szállásadóknak azzal, hogy támogatja a hosszú távú lakáskiadást akár 75 százalékos építményadó kedvezménnyel, lakásügynökséggel.

Terézváros csatlakozik a Fővárosi Lakásügynökséghez A fővárosi lakhatási válság nem kerületi probléma, hanem Budapest egészét érinti. Önkormányzatunk ezért - a kerületek sorában elsőként - csatlakozik a Fővárosi Lakásügynökséghez. A lépés azt szolgálja hogy Budapesten ne egymástól elszigetelten próbáljanak a válságon enyhíteni a kerületek, hanem összefogva legyünk képesek megfizethető otthonokat teremteni.

Soproni Tamás: Arra vágyunk, hogy aki idejön az ne öt napra tervezzen, hanem ötven évre Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„A kerületnek nem célja, a turizmust ellehetetlenítse, mi is büszkék vagyunk kerületünk szépségére, adottságaira. Terézváros mindig is az a kerület lesz, ahová jönni fognak a turisták, megnézik gyönyörű épületeinket, az Andrássy utat, és ha itt vannak, itt fognak fogyasztani, enni-inni, kávézni. Ugyanakkor mi arra vágyunk, hogy a lakóházakban igazi lakók éljenek, a lakások otthonokként funkcionáljanak, ne egy panoptikum legyen a kerület, hanem egy közösség. Azért fejlesztjük az óvodákat, bölcsiket, a szociális és egészségügyi intézményeket, hogy itt jó legyen élni, családot alapítani, és aki idejön az ne öt napra tervezzen, hanem ötven évre. Olyan kerületet építünk, ahová nem csak néhány napra érdemes érkezni, hanem cél legyen itt leélni egy egész életet”

– fogalmazta meg vízióját Soproni Tamás.

Feltették a kérdést

A polgármester hangsúlyozta, hogy a lakók nagyjából 20 százalékos részvétellel szavaztak 54-46 százalékban a rövid távú szálláshelyek korlátozása mellett. A szavazás online és offline módon is biztosított volt a VI. kerületieknek két héten keresztül, és az önkormányzat minden tájékoztatást megadott pro és kontra a döntéshez, kiadvánnyal, vitafórummal is segítette a döntéshozatalt.

„A voksolásra azért került sor, mert az Airbnb-platform nemet mondott a szektor kifehérítésére, nem működött abban együtt az önkormányzattal, hogy a szálláskiadást teljesen legalizálják, és csak a legálisan működő szálláshelyek hirdetései kerülhessenek fel a platformra. Ezt követően, még 2022-ben a kormányhivatal sem engedte, hogy a lakók érdekében olyan egyszerű szabályokat bevezessen az önkormányzat, mint például a szállásadó nevének/elérhetőségének kifüggesztése a lakásoknál, hogy a szomszédok probléma esetén elérhessék az üzemeltetőt, vagy az angol nyelvű házirend elhelyezése az ingatlanokban. Egyébként a szálláskiadók szervezetei is önként bevezethették volna ezeket a szabályokat, de ilyen szándék, törekvés sem volt a konfliktusok enyhítésére. Ezek után más lehetőség nem maradt, mint végső eszközként élni az Országgyűlés adta korlátozás lehetőségével, de erről az önkormányzat nem akart saját maga dönteni, ezért került sor a voksolásra, a demokratikus jogok gyakorlására Terézvárosban” – fogalmazott a kerületvezető.

A polgármester úgy látja, hogy a NAV-val együttműködve nagyon könnyen tudnak majd fellépni Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„A szavazás tisztasága érdekében a szállásadók képviselői is ott lehettek a sátrakban, de ezzel a lehetőséggel nem éltek. A szavazás végeredményét a képviselő-testület a lakók akarataként fogadta el, és hagyta jóvá kétszer is, hiszen a döntést követően a kormányhivatal vezetője, Sára Botond jogsértésre hivatkozva felkérte a testületet, vonja vissza a rendeletet. A képviselők a kormányhivatal álláspontját nem osztották, kiálltak a lakók döntése mellett, melynek jogszerűségét aztán a Kúria is megerősítette”

– foglalta össze a polgármester. Soproni Tamás elmondta, hogy a hotelek mellett továbbra is lehetnek a VI. kerületben panziók vagy közösségi szálláshelyek akár lakóházakban is, melyekre a jogszabályok egyértelműen megfogalmazzák az előírásokat, például a kötelező recepciót.

Azt is megtudtuk tőle, hogy az szálláskiadás elleni fellépés Terézvárosnak 200-300 millió forint adókiesést jelenthet. Ez áll szemben a lakók, az otthonok nyugalmával, ami megfizethetetlen, pénzben nem kifejezhető.

A polgármester, arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok külföldi tulajdonban álló Airbnb üzemel ma Budapesten, a rövid távú szálláskiadás – eredeti funkciójától eltérően – igazi iparággá nőtte ki magát. Rengetegen úgy üzemeltetnek lakást, hogy soha nem jártak Budapesten, fogalmuk sincs arról, mi történik a lakásukban, abban a házban, ahol ingatlant vettek.

Külföldiek a magyar ingatlanpiacon: kínaiak a fővárosban, németek a Balatonnál külföldi vásárlók aránya nőtt Magyarországon, de eloszlásuk az országban és a városokon belül sem egyenletes; az Otthon Start program új lehetőséget kínál a letelepedni vágyóknak.

Egészen más Soproni Tamás szerint az, amikor valakinek egy ingatlana van akár örökségből, és saját maga kezeli, gondozza, adja bérbe.

„Különbséget viszont nem tudunk tenni, nem tudunk kedvezni az utóbbiak javára jogalkotással az üzletszerű ingatlanvásárlókkal szemben, mert erre az Országgyűlés már nem adott felhatalmazást”

– fogalmazott a kerületvezető.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mi lesz, ha csődbe megy a Fővárosi Önkormányzat?

A polgármester úgy látja, rengeteg mindenben segít Terézváros a fővárosnak, és rengeteg munkát vállal át a kormánytól is, annak ellenére, hogy a VI. kerület immár évi kétmilliárd forint szolidaritási adót fizet a központi költségvetésbe.

„Besegít Budapestnek Terézváros a takarításban, a rendészeti feladatokban, finanszírozta például a kerület az Andrássy út zöldítését is, de vannak olyan területek, ahol nem tud a kivéreztetett Főváros helyett helyt állni, például a közösségi közlekedés üzemeltetésében vagy a hulladékkezelésben”.

A kormány helyett szinte minden szakágban megpróbál a kerület olyan munkakörülményeket biztosítani, hogy a dolgozók ne hagyják el hivatásukat. Eszközbeszerzéssel, juttatásokkal, szolgálati lakással segíti a közszférát a helyi önkormányzat.

Jelenleg a Terézváros legnagyobb, nettó 2,9 milliárd forintnyi beruházása a Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének a felújítása.

A Terézváros 2030 közterületmegújítási-program keretében folynak az útfelújítások, hamarosan kezdődik a Révay köz és a Szondi utca egy szakaszának átalakítása. Terézváros rendelkezik az egyik legerősebb szociális hálóval az országban, kiválóak az ovik, bölcsik, és a Csengery utcai járóbeteg ellátó is szinte egyedülállóan magas szakmai színvonalat és felszereltséget kínál az országban az önkormányzat finanszírozásának köszönhetően.