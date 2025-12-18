Megrongálódott szerdán a brüsszeli repülőtéren a szlovák kormányzati különgép, amely Robert Fico miniszterelnököt szállította az Európai Unió csúcstalálkozójának helyszínére.

Az utasok és a személyzet nem került veszélybe, de a repülőgépet biztonsági okokból a földre parancsolták

- számolt be az Infostart.

A portál pozsonyi tudósítójának jelentése szerint a szlovák belügyminisztérium a történtekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy a repülőgép-baleset a földi kiszolgálás során történt a reptéren.

A mobil lépcsőket mozgató jármű nekiütközött a repülőgép törzsének. A sérülés olyan mértékű, hogy a gép nem repülőképes, és megelőző jelleggel ki kellett vonni a forgalomból.

A hatóságok jelenleg várnak a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményére, ettől függ a gép további sorsa.

Robert Fico mindenesetre részt tudott venni a szerda esti csúcstalálkozón, amelyen az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetői egyeztettek. Előzőleg éles hangvételű kijelentésekkel bírálta a befagyasztott orosz vagyon sorsával kapcsolatos brüsszeli terveket. "A kormányfő szerint egyes európai vezetők rendkívüli gyorsasággal akarják lezárni az orosz vagyon elkobzásának kérdését. Ennek az az oka, hogy a mintegy 210 milliárd eurós összeg ne válhasson egy esetleges orosz–amerikai békekoncepció részévé - tudósított a hírportál.