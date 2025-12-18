A várakozásoknak megfelelően nem változtatott irányadó kamatain az Európai Központi Bank (EKB). A betéti ráta maradt 2 százalék.

Az elemzők nem is számítottak a kamatok módosítására, de hangsúlyozták, a friss makrogazdasági előrejelzésre érdemes figyelni.

Az Eurostat egy nappal korábban tette közzé a végleges novemberi inflációs számokat, amelyek szerint 2,1 százalékra mérséklődött a fogyasztói árak emelkedésének üteme, ugyanakkor a maginfláció továbbra is kicsit magasabb szinten, 2,4 százalékon alakul.

A legutóbbi előrejelzésben az idei évre 2,1 százalékos, jövőre 1,7 százalékos, majd 2027-re 1,9 százalékos inflációt várt az EKB.

Változás az inflációs prognózisban

Az új prognózis szerint az inflációs ráta 2025-ben átlagosan 2,1, 2026-ban 1,9, 2027-ben 1,8, 2028-ban pedig 2 százalék lesz. Az energia- és élelmiszerárak nélküli maginflációs prognózis 2025-ben átlagosan 2,4 százalék, 2026-ban 2,2, 2027-ben 1,9, 2028-ban pedig 2 százalék.

A szakértők 2026-re az inflációt felfelé módosították, elsősorban mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.

A növekedési kilátásokat is korrigálták

A gazdasági növekedésnél a szeptemberben prognosztizáltnál erősebb adatra számítanak a jegybankárok, ami főként a belső keresletnek tudható be. A gazdasági növekedést felfelé korrigálták: 2025-ben 1,4 százalékra, 2026-ban 1,2-ra, 2027-ben 1,4-ra, és 2028-ban is várhatóan 1,4 százalékon marad.

Az új előrejelzések nem adnak okot a kamatlábak megváltoztatására, amelyek jelenleg általánosságban semlegesnek tekinthetők.

Christine Lagarde elnök a tájékoztatóján elmondta, adatvezérelt módban marad az EKB, ami azt jelenti, hogy a beérkező makrogazdasági adatok alapján döntenek a kamatok módosításáról, vagy szinten tartásáról.

Lagarde azzal kezdi értékelését, hogy a gazdaság "ellenállónak” bizonyult. A szolgáltatások továbbra is erősek, különösen az információs technológia területén, és ez valószínűleg így is marad.

Az elnök a növekedést támogató kormányzati és üzleti beruházásokra is rámutatott. De megismételte korábbi értékelését, miszerint a kereskedelem továbbra is negatívan fog hatni az euróövezet jövő évi növekedésére.