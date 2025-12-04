Egy 140 milliárd eurós hitelcsomagot akartak létrehozni az EU vezetői Ukrajna számára, amelynek a Belgiumban befagyasztott orosz devizatartalék szolgált volna fedezetéül, a terv azonban megbukott a belga miniszterelnök, Bart De Wever ellenállásán, aki attól tart, hogy egy jogi pereskedés esetén Belgiumnak vagy a brüsszeli Euroclear értéktárnak kellene visszafizetnie a teljes összeget Oroszországnak – írta elemzésében a Politico. Ez az összeg elegendő lenne ahhoz, hogy az ostromlott ország legalább a következő két évben harcban maradjon az oroszok támadásaival szemben.

Így nézett ki a terv: az Európai Tanács előírja a belga értéktárnak, hogy a zárolt pénzből vásároljon új kibocsátású, hosszú lejáratú, kamatmentes EU-kötvényeket. A kötvényjegyzésből származó pénz a Bizottsághoz kerül, amit kölcsönként folyósítanak Ukrajnának. Az oroszok belga értéktári számlájára pedig az új EU-s kötvények kerülnek. Az ukránoknak csak akkor kell a kölcsönt visszafizetni, ha kárpótlást kapnak az oroszoktól a háború után.

De Wever többször is követelte, hogy a decemberi uniós csúcstalálkozó záró következtetéseit írják át, és távolítsanak el belőle minden olyan utalást, hogy Moszkva devizatartaléka hitelnyújtásra használható fel. Az orosz állam összesen 183 milliárd eurónyi eszközt tárol az Euroclearnél, ezek többnyire állampapírok, illetve számlapénz.

Ukrajna közben egyre közelebb kerül a pénzügyi szakadékhoz, Trump pedig azt akarja, hogy Zelenszkij egy aránytalan megállapodást írjon alá Putyinnal – ami riadalmat keltett Európa-szerte –, De Wever mégis nemet mond.

De Wever szerint túl nagy a pénzügyi és politikai kockázat Belgium számára, és az euró stabilitását is veszélyeztetné egy ilyen tranzakció. A tervezett ügylet kvázi az állami vagyon lefoglalásával ér fel, amire még a két világháború alatt sem volt példa.

Az EU-ban nő a frusztráció, mert Ukrajna finanszírozása sürgető, a tél közeleg, és egyelőre nincs konszenzus. A december 18-i csúcstalálkozó előtt továbbra is kérdéses, hogy sikerül-e meggyőzni Belgiumot, vagy más finanszírozási megoldást kell találni.