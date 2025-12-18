Az elmúlt hetekben az MKFE – együttműködve a NiT Hungaryval – folyamatosan tárgyalt az Építési és Közlekedési Minisztériummal, arra kérve a tárcát, hogy a januárra tervezett díjemelést vonják vissza, vagy ütemezzék át, mert az súlyos csapást mérne az alágazatra, de a továbbgyűrűző, inflációgerjesztő hatás miatt összességében a teljes nemzetgazdaságra és a lakosságra is – áll a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének közleményében.

Az érdekképviseletek szerint egy ilyen hatású intézkedést nem lehet előzetes egyeztetés nélkül bevezetni.

A vonatkozó jogszabályból következően várt inflációkövető (4,3 százalék) díjemelést brutálisan meghaladó (54 százalék) tarifakorrekcióra nem tudtak felkészülni a piaci szereplők. A vállalkozásoknak esélye sem volt arra, hogy a megbízókkal egyeztetve beépíthessék a fuvardíjakba a kényszerű többletköltséget.

Mivel az egyeztetések egyelőre nem vezettek érdemi eredményhez az egyesület a NiT Hungaryval, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségével, a Logisztikai Egyeztető Fórum szereplőivel, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével, az Országos Kereskedelmi Szövetséggel és a Magyar Szállítmányozók Szövetségével összefogva levélben fordult a miniszterelnökhöz, hogy támogatást és intézkedést kérjen a kialakult helyzet minden fél számára elfogadható módú rendezéséhez.

A közös levelet aláíró szervezetek arra is felhívták Orbán Viktor figyelmét, hogy az útdíjemelésre úgy kerülne sor, hogy ezzel párhuzamosan további, a vállalkozások hatékonyságát drasztikusan rontó, a költségeket pedig tovább emelő intézkedéseket vezet be az ÉKM:

egyre több útszakaszon hatályba lépett a 20 tonnás össztömeg-korlátozás,

de nem világos az sem, hogy a január 1-től tervezett, kötelező tranzitútvonal kijelölés – amellyel a szakmai szervezetek annak átgondolt és egyértelmű szabályok szerinti bevezetése esetén egyetértenek – hogyan érinti a magyarországi céllal közlekedő járműveket.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a NÚSZ Zrt. weboldalán jelenleg sem elérhető az útdíjkalkulátor, emiatt „az ellátási láncban megszűnt a transzparens költségkimutatás, és a korrekt elszámolás lehetősége, ahogy a 2026-os évre jellemzően már szeptemberben és októberben megkötött megállapodásokban rögzített számok sem fedik le a valós szállítási költségeket. Sem a fuvarozók, sem az általuk kiszolgált partnerek nem tudják beárazni a szolgáltatásaik, termékeik tekintetében az 54 százalékos főútdíj-emelés valós költségeit, megállapodások híján a fuvarozók a járműveik leállítására kényszerülhetnek januárban”.

A levél aláírói arra kérik a Miniszterelnököt, hogy a 2026. január 1-re tervezett díjemelés időpontját ütemezzék át, de legalább addig halasszák el, ameddig nem áll rendelkezésre olyan kalkulátor, amely megteremti az alapján a valós fuvarozói költségek korrekt kimutatására, és alapja lehet a megbízókkal történő egyeztetéseknek.

A kormányfő helyett az ÉKM hívta tárgyalásra a fuvarozói szervezeteket 2025. december 22-re.

Az MKFE és a Nit Hungary mindig nyitott volt és a jövőben is nyitott a tárgyalásokra, emlékeztettek, hogy időben, és többször eljuttatták a szaktárcához az aggályaikat, de a tárgyalások – a tárca merev elutasítása miatt – eddig eredménytelenek voltak, de reményünket fejezték ki, hogy a szaktárca valóban nyitott az érdemi tárgyalásokra, és a kompromisszumos megoldások megtalálására.