Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 27/2025. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelete szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein – írja honlapján a rendőrség.

A rendelet értelmében tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni:

Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után,

védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap,

valamint fokozottan védett övezetben egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a Főváros közleménye tartalmazza.

Szilveszterkor a rendőrök a közterület-felügyelőkkel együttműködve látnak el közterületi szolgálatot, és fellépnek azokkal szemben, akik tiltott módon használnak tűzijátékot.

A rendelet megsértése 200.000 és 1.200.000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos (és veszélyes)! A petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200.000 forintig terjedő bírságra számíthatnak.