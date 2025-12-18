A pontosabb kép kialakítása érdekében a Bank360 megkérdezte a hazai bankokat, ők hogyan látják, hogyan alakult az Otthon Start Program iránti kereslet az október vége óta eltelt időszakban. A hitelintézetektől érkezett válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a kérdéses időszakban a bankok maximum enyhe mérséklődést éreztek, amely azonban szezonális hatással is magyarázható, elvégre az év végére egyébként is kevesebb adás-vételi szerződéskötés jellemző.

A Bank360 a fentieken túl arról is megkérdezte a hitelintézeteket, hogy milyen arányban vannak jelen náluk olyan lakáshiteles ügyfelek, akik az éves jövedelmük négyszeresét meghaladó mértékben adósodtak el. Mindez azért érdekes, mert egy november végi MNB-jelentés szerint az ilyen adósok számítanak a legkockázatosabbnak.

Ezen túl arról is kérdezték őket, hogy az elfogadott, folyósított ügyletek mekkora része tudott 10 százalék önerő mellett megvalósulni, illetve hogyan alakult az OSP-kérelmek elutasítási aránya. De lássuk, mit is válaszoltak a bankok a feltett kérdésekre.

Erste Bank

Az Erste Bank elárulta, hogy a banknál „továbbra is nagy az érdeklődés az Otthon Start hitel iránt, az induláshoz képest csak enyhe mérséklődés érzékelhető. A várható jogszabályi változás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek külterületi ingatlanokat is vásároljanak az Otthon Start konstrukcióból, átmeneti élénkülést hozhat.”

A bank azt is elárulta, hogy szeptember óta nőtt az átlagos hitelkitettség/jövedelemarányos törlesztőrészlet, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy az OSP keretei nem engedik meg az élettársak adóstársként való bevonását, így csökkentek a családi átlagjövedelmek. Az Ersténél továbbá négyből egy OSP-hitel esetében kisebb az önrész mértéke 20 százaléknál, míg az elutasított ügyletek száma nagyon alacsony. Utóbbiak alapvetően az MNB jövedelemre, illetve önerőre vonatkozó előírásainak nem felelnek meg.

K&H Bank

A K&H Bank elárulta, hogy sem novemberben, sem decemberben nem volt, illetve az eddigi információk szerint nem várható az októberihez képest alacsonyabb mértékű lakáshitel-kihelyezés. A 10 százalékos önerővel kapcsolatban megjegyezték, hogy a program indulása óta az ügyfelek „jóval nagyobb arányban” vesznek fel ekkora önerővel jelzáloghitelt, ám pontos számokat nem árultak el.

Az elfogadási arány nem változott érdemben az OSP előtti jelzáloghitelezéshez képest, az ugyanakkor jellemző, hogy az önerőproblémák adják a fő elutasítási okokat. Ami a túlzottan eladósodott ügyfeleket illeti, a K&H Bank válasza szerint az OSP-vel náluk nem nőtt az ilyen ügyfelek aránya.

MBH Bank

Az MBH Bank az októberi számokat illetően „normalizálódásról” beszél, utalva arra, hogy a nyár második felében elhalasztott és az új hiteligénylések miatt a szeptember nagyon intenzívre sikeredett. Az MBH novemberben is az októberi szint fennmaradását látta, miközben az év utolsó hónapja hagyományosan nem a legerősebb időszak a lakásvásárlások szempontjából.

A bank ugyanakkor hozzátette, hogy január második felében ismét erősödhet majd a kereslet, jövőre pedig már a lakásépítések felpörgése is éreztetheti majd a hatását. Az MBH azt is elárulta, hogy náluk 272 hónap (22,7 év) körüli az átlagos futamidő, míg az átlagos OSP-hitelösszeg 33 millió forint. A maximális, 50 milliós összeget az ügyfelek nagyjából egyötöde veszi igénybe. A 10 százalékos önerővel kapcsolatban elárulták, hogy a program indulása óta egyre többen igénylik ekkora önerő mellett az OSP-lakáshitelt.

OTP Bank

Az OTP Banknál szeptember harmadik hetében érte el a csúcsát az igénybefogadások száma, azóta csökkenés tapasztalható ezen a téren. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az év végére szezonálisan is kevesebb adás-vételi szerződéskötés jellemző, így a lakáshitel-igénylések és az érdeklődések száma is kevesebb ebben az időszakban. Ami a 10 százalékos önerőt illeti, a banknál átlagosan minden 10 ügyfélből 1 kéri a hitelét ekkora önerő mellett.

UniCredit Bank

Az UniCredit Banknál novemberben sem volt visszaesés, és a már befogadott OSP-igények alapján decemberben sem számítanak a folyósítások csökkenésére. Ugyanakkor „az érdeklődések pezsgésében és a friss befogadások számában már jól érzékelhető a lanyhulás” – árulta el a bank.

Ami a túlzottan eladósodott ügyfelekkel kapcsolatos jegybanki észrevételt illeti, az UniCredit úgy nyilatkozott, ők is tapasztalják, hogy „a jóváhagyott lakáshiteleknél szeptember óta nőtt azon ügyfelek aránya, akik éves jövedelmük négyszeresét meghaladó mértékben adósodtak el”. A hitelintézetnél látják a 10 százalékos önerővel nyújtott hitelek növekvő trendjét, bár ezek aránya összességében továbbra is csekélynek mondható az új folyósításokon belül.