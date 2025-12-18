Egy év alatt több mint ötezer fővel nőtt a három legnagyobb műtéti várólista Magyarországon: térd- és csípőprotézisre, valamint szürkehályog-műtétre december közepén már közel 32,7 ezren vártak hatvan napon túl az állami ellátásban – derül ki a NEAK friss adataiból. Összességében mintegy 38 ezer beteg szerepel valamilyen műtéti várólistán – írja az mfor.hu.

A legtöbben továbbra is térdprotézisre várnak: számuk augusztus óta 17,5 ezerről 18 087-re nőtt. Csípőprotézisnél 9 ezerről 9176-ra emelkedett a várakozók száma, míg szürkehályog-műtétre 5373 beteg vár, ami bár éves szinten enyhe csökkenést mutatnak a betegszámok, augusztus óta ismét növekedésnek indultak.

Az átlagos várakozási idő térdprotézis esetén 289 nap, egyes intézményekben azonban 500 napnál is hosszabb lehet. Csípőprotézisnél az országos átlag 136 nap, szürkehályog-műtétre pedig átlagosan 45 napot kell várni, de utóbbinál is előfordulnak több hónapos csúszások.

A számok ellentmondanak azoknak a korábbi kormányzati állításoknak, amelyek szerint javult volna a várólisták helyzete: a 2025-re jellemző tendencia egyértelműen növekvő, különösen az ortopédiai beavatkozásoknál. Bár a szemműtéteknél valóban volt átmeneti javulás, ez nem ellensúlyozza a teljes várólistarendszer bővülését.