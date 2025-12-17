Íme a mai nap legérdekesebb cikkei egy helyen, hogy ne kelljen átböngésznie a teljes magyar sajtót.
- Véget vet az EU az orosz gáznak: megszavazták, Magyarország perre megy. Az Európai Parlament elsöprő többséggel jóváhagyta a RePower EU rendeletet, amellyel 2027 végéig teljesen kivezetik az orosz gázt az Európai Unióból.
- A világhírű olasz grófi család tőzsdére vitte a kastélyait és a szigeteit is. A Maggiore-tó egykori urai ezzel a lépéssel hadat üzentek a Comói-tónak.
- Pénzes boríték helyett keserű szájíz! A magyar munkavállalók kevesebb, mint fele kapott bónuszt tavaly, idén viszont ennél többen számítanak a pluszpénzre. Ha pedig elmarad a várt prémium, akkor komoly hányaduk elgondolkozna a munkahelyváltáson.
- Orbán Viktor nem akar kártérítési rendszert, hiába a rémisztő botrány a Covid-vakcinák mellékhatási körül. Miközben más országokban gyors és pereskedésmentes kártérítés jár az oltási károsodásokért, Magyarországon továbbra sem létezik átlátható állami rendszer erre az esetre.
- Megtorpanás a befektetési alapoknál: kevesebb friss pénz érkezett a magyaroktól, a tőkebeáramlás lendületet vesztett, a piaci folyamatok pedig nem segítették a vagyonépítést.
- Lázár Jánosnak hamarabb jött a Jézuska, százmilliárdokat költhet el 2030-ig: ha nincs hitel, nincs MÁV? Orbán Viktor egészen 2030-ig fejlesztetné Lázár Jánossal a magyar vasútat, óriási forrásokat csoportosítanak át, hitelt is felvenne a magyar állam.
- Elfogadták Budapest 2026-os költségvetését, amelyről puskaporos hangulatban vitáztak a fővárosi képviselők.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!