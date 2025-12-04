Néhány hete nagy riadalmat váltott ki a német társadalomban, hogy a kormány elkötelezettsége a háborús felkészülés iránt leginkább a fiatalokat vonta célkeresztbe.
A pénteken parlament elé kerülő törvényjavaslat szerint januártól minden 18 évesnél idősebb német férfinak kötelezően nyilatkoznia kell arról, hogy
hajlandó-e akár az életét adni a haza védelmére,
majd a következő évtől a 2008 után születettek számára előírás lesz a sorkatonaság. A szolgálati modell kezdetben önkéntes marad, azonban,
ha nem gyűlik össze elegendő katona a kormány elképzelései szerint, jön a kötelező sorozás.
Ezt azonban nem hajlandók elfogadni az érintettek, ezért első lépésként országos tiltakozást hirdettek.
A német diákszövetség körülbelül
90 városban felszólította a diákokat,
hogy pénteken – a Bundestag-szavazással egy időben – vegyenek részt a sorkatonai szolgálat ellen szervezett sztrájkban.
A tanárok szövetsége viszont bírálja a tervezett megmozdulást és fegyelmi eljárásokat helyezett kilátásba.
Büntetéssel fenyegetnek a tanárok
Akár
megrovásban is részesülhetnek a fiatalok, ha a tanítási időben fellázadnak a kormányzati tervek ellen
– figyelmeztetett csütörtökön a Német Tanárszövetség a várható következményekre.
Szerintük iskolaidőn kívül megtehetik a diákok, hogy a sorkatonai szolgálat visszaállítása ellen lázadnak, ám azok, akik emiatt hiányoznak és visszautasítják, hogy a témáról beszélgessenek a tanárokkal, fegyelmi intézkedésekre számíthatnak.
A tanárszövetség szerint nincs is jogi alapja a megmozdulásnak, mivel a diákok nem számítanak alkalmazottaknak, ezért hivatalosan nem tekinthető sztrájknak a pénteki akció.
Ráadásul, mint írták, az iskolák már felhívták arra a figyelmet, hogy mit jelent a táradalomnak az Oroszország jelentette fenyegetés, és
a törvénytervezet senkit nem kényszerít fegyveres katonai szolgálatra,
aminek megtagadására az Alaptörvény jogi garanciát ad – idézi a Welt.
Az utcán hallatják hangjukat a fiatalok
A Szövetségi Diákkonferencia azonban bekeményített és felszólította az iskolákat, hogy a pénteki tüntetések idejére mentsék fel a diákokat az órákról, ne akadályozzák az eseményt fenyegetésekkel.
Szerintük
nem kaphatnak azért büntetést a fiatalok, mert utcára vonulnak
véleményt nyilvánítani.
A gyülekezéshez és a véleményszabadsághoz való jog a demokrácia alapvető eleme – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy
a politikai nevelés nem kizárólag az osztályteremben zajlik,
és a diákoknak joguk van aktívan, akár az utcán hallatni az álláspontjukat a kormányzati döntésekről.
