A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 763,65 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel, 109 547,02 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 16,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek azt mondta, hogy jó hangulatban telt a kereskedés, amelyben az OTP és a Richter húzta fel a BUX-ot.
- A Mol 42 forinttal, 1,46 százalékkal, 2830 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 560 forinttal, 1,63 százalékkal, 34 860 forintra erősödött, forgalmuk 9,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal, 1802 forintra nőtt, forgalma 751,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,89 százalékkal, 9680 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9992,12 ponton zárt csütörtökön, ez 53,67 pontos, 0,53 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
