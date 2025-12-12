A vendéglátóipar és rendezvényszervezés egyik legnagyobb kihívása a szezonális ingadozások és a magas fluktuáció kezelése. Az Eventrend Group, Magyarország egyik vezető vendéglátóipari csoportja – többek között a Groupama Aréna, a New York Kávéház és a Gundel üzemeltetője –azonban megtalálta a választ erre a kihívásra: a Giggle digitális megoldásával a munkaerő-kölcsönzés bizonytalanságát tudatos, adatalapú toborzásra cserélte.

Az együttműködés 2023 tavaszán indult a Városliget Café regisztrációjával. Ezzel párhuzamosan a Groupama Aréna egy beszállítói ajánlás alapján szintén elkezdte tesztelni a Giggle platformját. A kezdetleges sikerek után ma már az Eventrend olyan presztízsértékű helyszínei is aktívan használják a rendszert, mint a Carlton Hotel, vagy a Főörség Étterem vagy az Anantara New York Palace.

A hagyományos munkaerő-kölcsönzőkkel és diákszövetkezetekkel szemben, ahol a megrendelők számára sokszor kevés átlátható információ áll rendelkezésre a jelentkezők valódi tapasztalatáról, a Giggle legfőbb vonzereje a teljes transzparencia és a döntési szabadság lett a cégcsoport számára.

A Groupama helyszín egyik vezetője, Kósa Izabella arról beszél a közleményben, hogy a Giggle egyik legnagyobb előnye, hogy személyesen lehet válogatni a jelentkezők közül az értékelések és az életrajzok alapján. Ezzel megszűnik az a bizonytalanság, hogy milyen jelentkezőt közvetít ki egy szolgáltató.

A platformon elérhető 150 ezer regisztrált felhasználó és a felnőtt munkaerő dominanciája olyan likviditást biztosít, amely a Groupama szintű partnerek számára is lehetővé teszi a műszakok gyors és minőségi betöltését rövid idő alatt. A Giggle órákon belül képes reagálni a váratlan igényekre is az év minden szezonjában.

Bár a rendszer az alkalmi munkavállalásra épül, az Eventrendnél egy érdekes hibrid modell alakult ki. A Groupama Arénában a kezdeti szezonális tűzoltás helyét átvette egy stabil, visszajáró „Giggle-csapat”. Különösen a mosogató, felszolgáló és raktáros pozíciókban alakult ki egy olyan elkötelezett munkavállalói közösség, akikre a cég szinte állandó munkatársként számíthat, az állománnyal járó adminisztrációs terhek nélkül.

A felhasználói élmény mellett a költségek kiszámíthatósága és kontrollja is kulcstényezővé vált. A hagyományos szolgáltatók gyakran egyetlen szuperbruttó óradíjat kommunikálnak, azonban ebből sem a partner, sem a munkavállaló nem látja, hogy pontosan mennyi a kézhez kapott bér, mekkora az adó és mekkora a szolgáltatói jutalék.

A Giggle ezzel szemben teljesen transzparens, bottom-up modellt alkalmaz: a költségek egymásra épülő elemekből állnak össze, így minden szereplő pontosan láthatja, mi mennyi, és ki mekkora részt kap. Ez nemcsak rugalmasságot biztosít a bérezésben, hanem valós kontrollt is ad a partnerek kezébe.

Az Eventrend tapasztalatai azt mutatják, hogy a catering és a nagy forgalmú à la carte éttermek illetve szállodák világában nem érdemes akkora állandó állományt fenntartani, amely a csúcsidőszakokat is lefedi. A Giggle digitális megoldása ma már a cégcsoport munkaerő-stratégiájának szerves része, amely a betegszabadságok és a váratlan forgalmi ugrások esetén is stabil hátországot biztosít.