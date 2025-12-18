Csütörtök este egy jelöletlen rendőrségi Land Cruiser, amelyben felfegyverzett ausztrál taktikai tisztek utaztak, belehajtott egy fehér Hyundai ferdehátúba Liverpoolban, Sydney központjától 30 kilométerre délnyugatra.

Az új-dél-walesi rendőrség közölte, hogy a tisztek olyan bejelentést kaptak, miszerint a férfiak potenciálisan „erőszakos cselekményt” terveznek.

A helyi média beszámolói szerint a Hyundai autóban több férfi tartózkodott, akik Melbourne felől Bondi Beach irányába tartottak. A férfiak megbilincselt kézzel, véresen feküdtek a járdán, miközben fegyveres rendőrök álltak felettük.

Egy másik autót – egy kék ferdehátú autót – néhány utcával odébb állítottak meg, összesen hét férfit vettek őrizetbe az ausztrál hatóságok.

A rendőrök állítólag nem halálos, babzsáklövedékeket lőttek a fehér Hyundaira, mielőtt őrizetbe vették volna a férfiakat, akiket állítólag ismertek a hatóságok.

Források az Australian Daily Telegraphnak elmondták, hogy csütörtök délután, a razzia előtt magas szintű hírszerzési jelentés készült, amelyben a terrorelhárító rendőrség is részt vett.

Az új-dél-walesi rendőrség közölte:

„A taktikai műveleti rendőrség reagált a kapott információkra, miszerint erőszakos cselekményt terveznek...A rendőrség egyelőre nem talált semmilyen összefüggést a korábbi Bondi terrortámadással.”

Krissy Barrett, az ausztrál szövetségi rendőrség főbiztosa azt nyilatkozta, hogy további razziák várhatók a múlt vasárnapi Bondi Beach-i terrortámadást követően, amelyben 15 ember meghalt.

A 24 éves Naveed Akramot, a súlyosan megsérült gyanúsítottat 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és terrorcselekmény elkövetésével. Apját, Sajid Akramot a merénylet során lelőtték a rendőrök.

Szerda estig még 17 embert kezeltek kórházban Sydney-szerte, akik a merénylet során sérültek meg. Egyikük állapota kritikus, míg négy másiké kritikus, de stabil.

Anthony Albanese, az ausztrál miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a támadást az Iszlám Állam ideológiája motiválta – számolt be a fejleményekről a The Telegraph.