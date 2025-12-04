Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között – jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök Facebook-oldalára azt írta:

jövőre a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik.

Január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk – tette hozzá, azzal, hogy ez szerinte komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a kkv-k adóterhei.

„Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!” – írta Orbán Viktor.

A tavaly novemberi bérmegállapodás értelmében 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra emelkedett volna a minimálbér, ezt azonban újra kellett tárgyalni a tervezettnél kisebb gazdasági növekedés miatt.