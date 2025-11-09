„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a gyermekvállalási kedvüket egy-egy adókedvezmény.

Októbertől kiterjesztették és januártól bővítik majd a szülők szja kedvezményét, melynek célja, hogy több maradjon a gyermekes családok zsebében.

A hétvégi Babamama Expón kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire kalkulálják bele a szülők a havi budget-be az adókedvezményeket.

Több megkérdezett azon a véleményen volt, hogy ha már adatik a kedvezmény élnek a lehetőséggel, de elsősorba saját maguk igyekeznek, kedvezmények nélkül megteremteni a stabil egzisztenciát.

A megkérdezettek közül egyetlen válaszadó sem mondta azt, hogy az új szja mentesség miatt fognak több gyermeket vállalni.