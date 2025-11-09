„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Faragó Janka, 2025. november 28. Fotó: Economx
Októbertől kiterjesztették és januártól bővítik majd a szülők szja kedvezményét, melynek célja, hogy több maradjon a gyermekes családok zsebében.
A hétvégi Babamama Expón kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire kalkulálják bele a szülők a havi budget-be az adókedvezményeket.
Több megkérdezett azon a véleményen volt, hogy ha már adatik a kedvezmény élnek a lehetőséggel, de elsősorba saját maguk igyekeznek, kedvezmények nélkül megteremteni a stabil egzisztenciát.
A megkérdezettek közül egyetlen válaszadó sem mondta azt, hogy az új szja mentesség miatt fognak több gyermeket vállalni.
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!