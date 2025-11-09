céginfó.hu

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a gyermekvállalási kedvüket egy-egy adókedvezmény.
Faragó Janka, 2025. november 28. Fotó: Economx

Októbertől kiterjesztették és januártól bővítik majd a szülők szja kedvezményét, melynek célja, hogy több maradjon a gyermekes családok zsebében.

A hétvégi Babamama Expón kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire kalkulálják bele a szülők a havi budget-be az adókedvezményeket.

Kapcsolódó

Több megkérdezett azon a véleményen volt, hogy ha már adatik a kedvezmény élnek a lehetőséggel, de elsősorba saját maguk igyekeznek, kedvezmények nélkül megteremteni a stabil egzisztenciát.

A megkérdezettek közül egyetlen válaszadó sem mondta azt, hogy az új szja mentesség miatt fognak több gyermeket vállalni.

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

További videók

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?
Faragó Janka, 2025. november 24. hétfő, 07:00

Új szintre lépett a pénzügyi tudatosságunk

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője voltak vendégeink a pénzügyi tudatosságot bemutató, a CIB Bankkal együttműködésben készülő hatrészes podcastsorozatunk első részében. A beszélgetés középpontjában az Otthon Start Program, a hitelfelvétel tudatos megközelítése és a bankválasztás szempontjai álltak – mindazon döntések, amelyek hosszú távon alapvetően határozzák meg pénzügyi biztonságunkat és tudatosságunk szintjét.
Tieger Endre, Ilku Miklós, 2025. november 13. csütörtök, 18:30

Ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget – Videóriport

A nyugdíj szó hallatán a legtöbb ember ideges lesz. Vagy azért, mert nem elégedett a kapott összeggel vagy azért, mert fél, hogy mire oda jut, neki már nem is lesz. Az Economx új videóriportjában megkérdeztük, hogy mekkora volna a kívánt összeg, amivel boldogan élhetnénk, míg meg nem halunk.
Faragó Janka, 2025. november 9. vasárnap, 08:00
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.