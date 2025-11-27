Amikor az amerikai családok november negyedik csütörtökjén a Hálaadás napi asztalhoz ülnek, hogy elfogyasszák azt a bizonyos kultikus pulykát, nemcsak egy vallási vagy kulturális ünnepről beszélünk, hiszen ilyenkor beindul egy óriási gazdasági motor is.

Hiába panaszkodnak, rekord-költést vár a szakma

Az NRF (National Reatail Federation – a helyi kiskereskedelmi szövetség) ünnepi felmérései a fogyasztói hangulatot és a vásárlási trendeket mérik fel az ünnepi szezonban, beleértve a Hálaadást, a Black Friday-t, a Kisvállalkozói Szombatot, a Kiberhétfőt, a Szuperszombatot és a Karácsonyt. Ennek alapján a 347 millió amerikaiból 2025-ben 186,9 millió ember tervezi, hogy vásárol a Hálaadástól egészen a Cyber Mondayig. Ez nem pusztán hagyományos családi bevásárlás: az ünnepi hétvége immár a kiskereskedelmi szektor egyik legbrutálisabb időszaka. Ez a szám felülmúlja az előző évek rekordjait, és azt mutatja, hogy a fogyasztók továbbra is aktívak – még akkor is, ha az általános gazdasági hangulat bizonytalan mostanában.

A felmérés szerint a fogyasztók idén összesen mintegy 127 milliárd dollárt terveznek elkölteni ezen öt napos időszak alatt. Ez nem kis összeg:

a megkérdezettek átlagosan 542 dollárt (kb. 180 ezer forint) költenének a hosszú hétvégén, ami enyhe emelkedés az előző év 529 dolláros átlagához képest.

Az előrejelzések alapján a kiskereskedelmi forgalom novemberben és decemberben 3,7 százalék, illetve 4,2 százalék között fog növekedni 2024-hez képest, így az NRF arra számít, hogy az ünnepi eladások meghaladják az 1 billió dollárt. Ez komoly mérföldkő: azt jelzi, hogy a fogyasztói kereslet ellenáll a gazdasági bizonytalanságnak, és a helyiek továbbra is hajlandóak komolyan költeni a szezonban.

Az AI segít spórolni

Egy érdekes technológiai trend is kirajzolódik: az ICSC felmérése szerint az amerikai vásárlók 63 százaléka tervezi, hogy valamilyen AI-eszközt – ChatGPT-t, keresőket, bolti chatbotokat – használ majd, hogy segítséget kapjon az akciók hajszolásánál, árösszehasonlítást vagy ajándékötleteket is a mesterséges intelligenciától várnak. Ezzel kapcsolatban a legmagasabb arányt kifejezetten a fiataloknál (Z-generáció) láthatjuk, ők érzékenyebbek ár-érték kérdésekben, és sokan hajlandóak több időt szánni a digitális kutatásra.

Az AI bevonása a vásárlásokba nemcsak trend, hanem hatékony eszköz is: segít a vásárlóknak optimalizálni kiadásaikat, és a boltok számára is értékes, mert tudatosabb (deal-hungry) vevőket hoz.

Bár a vásárlói kedv látszólag erős, ez nem jelent egyet azzal, hogy minden amerikai fogyasztó ész nélkül költekezik. A PwC elemzése szerint az árérzékenység nő: kiemelik, hogy a vásárolni tervezők 70 százaléka az árengedményekre hagyatkozik majd, se nem feltétlenül azt veszik majd meg, amit „ mindig is akartak”. Emellett az is árulkodó, a fogyasztók a mindennapos dolgaikat is ilyenkor akarják megvenni, tehát nem pusztán az ajándékozás hajtja a költekezést, hanem a takarékosság és az előre tervezés is.

Ha a kilátások rosszabbodnak (infláció, munkaerőpiaci feszültségek, globális bizonytalanság), az erős ünnepi szezon sem feltétlenül garantál folyamatos gazdasági növekedést – különösen, ha a fogyasztók elkezdenek tartalékolni, vagy kedvezményes termékeket venni, ahelyett hogy impulzívan költekeznének.

Sokan nem engedhetik meg maguknak a menüt

Az idei

Hálaadás napi vacsora teljes költsége 55,18 dollár (18200 forint) körül mozog, ami 5 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, és a legalacsonyabb érték 2021 óta.

A csökkenést főként az magyarázza, hogy a vásárlók a boltokban átlagosan 16,3 százalékkal olcsóbban juthattak hozzá egy 16 fontos pulykához – derül ki az American Farm Bureau Federation idei, hagyományos ünnepi bevásárlást vizsgáló felméréséből.

Mindezek ellenére a teljes vacsora ára még így is mintegy 13 százalékkal magasabb annál, mint amennyibe a szövetség „klasszikus menüje” (pulyka, töltelék, édesburgonya, zöldborsó, péksütemény, sütőtökös pite) került 2019-ben – Donald Trump első elnöki ciklusának idején, még a COVID–19 járvány előtt, illetve mielőtt a járványhoz kapcsolódó gazdasági mentőcsomagok felpörgették volna az inflációt.

A jelentés részletei és a Farm Bureau elemzése arról is tanúskodnak, hogy az élelmiszerláncoknál továbbra is erősek az árnyomások, és jól kirajzolódnak azok a feszültségek, amelyek az egyre árérzékenyebb fogyasztók és a költségnövekedés mellett is piaci részesedésüket védeni próbáló kereskedők között alakulnak ki.

A Bay Area Rescue Mission körülbelül 500 családnak juttatott el hálaadási pulykákat 2024-ben Kép: Getty Images , Justin Sullivan

A szövetség elnöke, Zippy Duvall szerint az élelmiszerárak továbbra is sok család számára jelentenek komoly gondot, és rámutatott, hogy

az elmúlt évben becslések szerint 15 ezer családi gazdaság szűnt meg olyan tényezők miatt, mint a történelmi mélyponton lévő terményárak, a magas ellátási költségek és a kereskedelmi bizonytalanság, amelyek továbbra is nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági termelőkre és állattenyésztőkre.

Az amerikaiak 68 százaléka egyébként úgy gondolja, hogy az idei Hálaadás drágább lesz az infláció és vámok miatt. Emiatt az emberek sokan alternatívát keresnek a pulykára, az Empower kutatása szerint 47 százalék fontolgatja, hogy kisebb költségű húsra vált, például csirkére.

A családok 30 százaléka azt mondta, hogy az árak miatt teljesen más menüt tervez: pizza, burger vagy gyorséttermi opció is szóba kerül az ünnepi asztalon, csak azért, hogy spóroljanak.

Futball – mindenek felett

Ha Hálaadás, akkor foci. A Hálaadás napi NFL-meccsek az Egyesült Államok egyik legnagyobb televíziós eseményei közé tartoznak. A csatornák milliókat keresnek reklámokkal, egy 30 másodperces spot ára idén elérheti a 900 000–1 millió dollárt (kb. 330 millió forint) a meccseken. Ez közvetlenül befolyásolja a reklámipart és a médiaipari bevételeket az ünnepi hétvégén, így a Hálaadás gazdasági hatása nem áll meg a kiskereskedelmi kiadásoknál.

Az ünnepi futball meccsek népszerűsége a vendéglátás és az élelmiszeripar bevételeit is növeli: sok család a meccsnézést társítja nagy vacsorákhoz, snackekhez, sörökhöz, pizzákhoz. A Nielsen adatai szerint

a Hálaadás napi mérkőzések idején 50–70 millió háztartás nézi a televíziót, ami hatalmas vásárlóerőt jelent az élelmiszer- és italpiacon egyaránt.

A csapatokhoz kapcsolódó mezek, sapkák, zászlók, promóciós tárgyak is komoly bevételt generálnak, főként a hazai piac számára, ám ezen kívül a stadionokban a jegyeladások, ételek, italok, parkolás szintén hozzájárul a helyi gazdaság fellendítéséhez.

Szurkoló pulykasapkában az NFL hálaadásnapi mérkőzésén 2023-ban Kép: Getty Images , Amy Lemus

A Dallas Cowboys és a Detroit Lions a liga történetének kezdete óta rendez találkozót Hálaadás napján. 2006 óta a ligában minden évben három mérkőzést játszanak ezen a napon. Idén, magyar idő szerint

19.00-kor Detroit Lions vs Green Bay Packers

22.30-kor Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs

02.20-kor pedig Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

meccseket rendeznek.

A 2025-ös ünnepi mérkőzések jegyárai a kereslettől, a csapatoktól és az ülőhely elhelyezkedésétől függően széles skálán mozognak, jellemzően 150 és 1500 dollár (kb. 50 ezer és 500 ezer forint) között alakul a jegyek átlagos ára.