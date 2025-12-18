A hotel VIBE koncepciója a retró design és a modern városi életérzés ötvözésével kínál friss és kreatív szállodaélményt. „A Mamaison Vibe Hotel Downtown új üde színfoltja a portfóliónknak. Stílusában játékos, inspiráló és tele van pozitív energiával. Olyan hely, ahol a modern, trendi vendéglátás harmonikusan találkozik Budapest retró hangulatával” – mondja Jan Kratina, a CPI Hotels vezérigazgatója.

A szálloda retró, de egyben fiatalos designú 96 szobával és lakosztállyal rendelkezik, amelyek trendi karakterrel bírnak. A szobák falán a Körhinta című film egyik jelenete látható – ez a film abban az időszakban nemzetközileg is kiemelkedően sikeres volt, és az egyik legismertebb magyar alkotás. A belső terek a retró Budapest nosztalgiáját ötvözik a legmodernebb technológiával, hogy a vendégek kényelmét mindenek fölé helyezzék.

A szálloda gasztronómiai központja a Funky Budapest Bistro & Bar, amely trendi és kreatív koncepcióval hozza vissza a ’70-es és ’80-as évek budapesti életérzését, modern és könnyed stílusban újragondolva. A lobby lenyűgöző látványeleme az ikonikus körhintainstalláció, amely bárpultként szolgál, és egyúttal a közösségi tér vizuális fókuszpontja.

Kép: CPI Group

A szállodakoncepció szerves része az utcáról közvetlenül megközelíthető bárzóna, amely részben nyitott, fedett teraszként működik. A helyszín a zenétől és a késő esti mini DJ-szettektől kel életre, különleges látványvilágával és a hagyományos vidámparki élmények által ihletett koktélokkal a szálloda természetes találkozási pontjává válik