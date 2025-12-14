Elutasítják az Öxit javaslatát, sőt, a meghatározó többség ellenzi a Fehér Ház további beavatkozásait is Európa működésébe – ez derül ki abból a reprezentatív felmérésből, amit a Demoszkópiai és Adatelemző Intézet (IFDD) végzett Ausztriában azután, hogy Donald Trump szerint úgy tegyék naggyá az országot, hogy kilépnek az Európai Unióból.

Az osztrákok ugyan nem teljesen elégedettek az uniós politikával, viszont

70 százalékuk határozottan elutasítja az amerikai Öxit-javaslatot.

Nem igazán buknak az ukrajnai ellenségképre

A Krone Zeitung idézi: a sógorok csak akkor tennék naggyá hazájukat, ha ezt az Európai Unióval partnerségben tehetik.

Fel is háborodtak a megkérdezettek, mert amellett, hogy az elkötelezettségüket ingatták volna meg,

elegük van abból is, hogy Washington folyamatosan beavatkozna az unió működésébe.

Erre még annál is többen szavaztak, mint ahányan ellenzik az Öxitet.

A megkérdezettek több mint kétharmada ráadásul nem hiszi, hogy Ausztria gyengélkedő gazdasága profitálna a kilépésből. Pedig vannak kritikáik: leginkább a bürokrácia, a túlszabályozás és a végrehajtási hatalom hiánya miatt bírálják az EU-t.

Az osztrákok többsége az egészségügyet, a menedékjogot és az inflációt tartja a legfontosabb közös kérdéseknek, míg az olyan témák, mint a közlekedés, az oktatás, sőt még az ukrajnai háború is szinte irrelevánsnak tűnnek a friss felmérésben.

Magyarországot is listázták, számítanak az ellenállókra

Nem annyira meglepő, hogy a legtöbb kilépéspárti válaszadó a populista Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ szavazói közül került ki – a szervezet az Orbán Viktor-féle Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsalád tagja.

Ugyanakkor az FPÖ külpolitikai szóvivője, Susanne Fürst az általános vélekedés megismerése után sietett közölni: „egyáltalán nem érdekük” az EU megosztása, hanem inkább annak megreformálását és megerősítését akarják elérni.

Trump Öxit-javaslata abban a nagy vihart kavart, új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában bukkant fel, amely ellenségként ábrázolja Európát.

Az USA kormánya ezért a jelenlegi politikai irányvonallal szembeni ellenállást kívánja támogatni.

A hosszabb, korábban kiadatlan változatban Ausztria, Magyarország, Olaszország és Lengyelország szerepel azon országok között, amelyeknek az Egyesült Államok szerint az ellenállásban „jobban együtt kellene működni”.