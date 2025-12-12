Semmi jó hír nem hangzott el Köznevelési Stratégiai Kerekasztalon – közölte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógus Szakszervezete (PSZ) azután, hogy december 9-én tárgyaltak Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral.

A kormány ugyan bemutatta az új rendelettervezetét, amely hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül, és amivel kapcsolatban bárki elmondhatja véleményét, de egyelőre úgy tűnik, hogy a nevelést oktatást segítő (NOKS) kollégák és az egyéb technikai munkakörben dolgozók újra kimaradtak a valódi béremelésből.

A kormány 936 ezer forintos pedagógus átlagbérről beszél, ami nagyon jól hangzik de ebbe az összes pedagógus beletartozik, az iskolaigazgatóktól a hátrányos helyzetű térségben dolgozókig – mondta lapunknak Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke.

Hibádzik az idei bér

A jelenlegi tervezetből hiányzik az az egyéni bérgarancia, ami a tavalyi rendeletben benne volt, a kollégák majd 2026. január 26-án szembesülnek azzal, hogy mennyire követi a bérük a diplomás átlagbért.

Gosztonyi Gábor szerint 2025. évi adatokról az államtitkárságnak csak becsült értékei vannak, ezek szerint a 2025. évi diplomás átlagbér 1 millió 62 ezer forint, a pedagógus átlagbér pedig 850 ezer forint, ez alapján az idei bérek a diplomás átlagbér 78,2 százalékát érint el, itt még hibádzik egy kis összeg.

A jogszabály szerint a diplomás átlagbér 80 százalékát a pedagógusoknál 2025. december 31-ig el kellett volna érni – emelte ki a szakszervezeti vezető.

A tényleges adatok csak jövő év februárjában lesznek ismertek, így az esetleges korrekciót majd 2026. márciusában tudják leghamarabb kifizetni.

Az államtitkár nem tett eleget a PSZ írásban elküldött kérésének sem, amiben azt kérték, hogy az első háromnegyed év diplomás és pedagógus átlagbér számait osszák meg a szakszervezetekkel. Maruzsa Zoltán szerint ezek az adatok nem relevánsak, nem pontosak, ezért fizetik csak jövőre az esetleges korrekciót.

A kormány számításai szerint 2026-ban a diplomás átlagbér 1 millió 170 ezer forint lesz, ennek a 80 százaléka valóban 936 ezer forint – erősítette meg Gosztonyi Gábor.

Gosztonyi Gábor a PSZ alelnöke beszélt lapunknak arról is, hogy a NOKS munkavállalók bére jövőre is csak a garantált bérminimum emelkedésével fog nőni, vagyis még jobban nő az oktatáson belül a bérszakadék, mert jövőre a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik, szemben a pedagógusbérek 10 százalékos emelkedésével.

Még ennél is aggasztóbb, hogy amikor szóvá tették a Maruzsa Zoltánnál történt tárgyaláson, hogy egyre kevesebb a technikai dolgozók száma az iskolákban, ezen Maruzsa Zoltán csak mosolygott. Az államtitkár szerint nem csökkent a technikai dolgozók száma, sőt, nőtt. Maruzsa Zoltán szerint nincs hiány rendszergazdákból vagy könyvtárosokból, holott a valóság az, hogy szülők vállalnak ingyen rendszergazdai feladatokat, mert egyszerűen nincs ember az iskolákban.

A másik pedagógus szakszervezet a PDSZ ezzel kapcsolatban úgy érzi mindez azt jelzi, hogy a helyzet megoldásához egyetlen út marad: az érdemi nyomásgyakorlás, vagyis a sztrájk. Emiatt fontos, hogy minden érintett töltse ki a sztrájkhajlandósági felmérést, amelyen keresztül láthatóvá válik, hányan állnak készen a közös fellépésre – közölte a PDSZ.

Van egy kis ellentmondás a NOKS-os bérekről

A jövő évtől esedékes pedagógus béremelést még december elején jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kiemelte, hogy a pedagógusbérek kapcsán a kormány tett egy vállalást az Európai Unió felé, ezért részben európai uniós összegeket fordítanak a pedagógusok béremelésre is, de ez nem terjed ki a NOKS-kollégák bérére, ezért a bérolló valóban "nagyon kinyílt", és ez okoz érthető feszültséget, amivel a kormány foglalkozni fog. Ugyanakkor Gosztonyi Gábor azt mondta lapunknak, hogy Maruzsa Zoltán ennek az ellenkezőjét állította a tárgyalás során.

Statisztikai adatok szerint Magyarországon 6500-zal kevesebb pedagógus dolgozik, mint tíz évvel ezelőtt. Az általános iskolákban több mint négyezer tanár hiányzik, a pályakezdők száma alacsony, a pedagógusok fele pedig már 50 év felett van.

A rendelettervezet szerinti a pedagógus bérek alsó-felső sávjai (bruttó): Gyakornok: 705 ezer forint + 11 660 forint pótlék (ez utóbbi a Pedagógus I-be lépéskor megszűnik);

Pedagógus I: 718 ezer forint és 1,4 millió forint között;

Pedagógus II: 725 ezer forint és 1,49 millió forint között;

Mesterpedagógus: 785 ezer forint és 1,79 millió forint között;

Kutatótanár: 915 ezer forint és 1,93 millió forint között;

A konkrét számok alapján a pedagógusok bérei csak minimálisan különböznek egymástól, például a gyakornoki és a Pedagógus I. minimálbére között mindössze bruttó 1350 forint különbség van, miközben az óraszám is nő a magasabb kategóriában. Az emelések aránya pedig legfeljebb 9,9 százalék, ami nagyon messze van attól, hogy méltó elismerése legyen a tanárok munkájának – közölte a PDSZ.

Ráadásul a teljesítményértékelés rendszere továbbra sem átlátható: nem lehet tudni, mekkora összeget kapnak majd, milyen elosztási szabályok lesznek, és hogy lesz-e fejkvóta vagy év végi juttatás. A szakszervezet szerint ebben a bizonytalan légkörben kell dolgozniuk a pedagógusoknak.

A PDSZ szerint a jubileumi jutalmak kérdése sem szerepel a kormány terveiben, és az államtitkár sem tett semmilyen lépést annak érdekében, hogy ezek a jogos követelések rendeződjenek. Ez különösen fájdalmas, hiszen más állami vállalásokkal ellentétben ez a probléma alig jelentene anyagi megterhelést a költségvetés számára.