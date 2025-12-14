Az Ukrajna, európai szövetségesei és az Egyesült Államok közötti béketervért folytatott küzdelem döntő szakaszába lépett advent harmadik vasárnapján.

Steve Witkoff, az USA különmegbízottja már megérkezett a berlini békecsúcsra, hogy hétfőn tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai képviselőkkel – jelentette a Morgenpost.

Zelenszkij a német fővárosban külön egyeztet Friedrich Merz kancellárral a német-ukrán gazdasági kérdésekben, majd számos európai állam- és kormányfővel, valamint az EU és a NATO vezetőivel is asztalhoz ülnek a háború lezárásának érdekében.

A Reuters értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is részt vesz a berlini tárgyalásokon, ahol Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is megjelenik.

Különleges biztonsági intézkedések borítják a megszokott rendet

A németek már szombaton különleges biztonsági készültségbe helyezkedtek.

Mivel az ukrán elnököt a legmagasabb fenyegetettségi szinten tartják számon, azaz különösen ki van téve a merényletek és támadások kockázatának, jóval az érkezése előtt például lezárták az aknafedeleket, a terrorelhárítók és a különleges ügynökök mellett a vízi rendőrséget, illetve a robbanóanyag-kereső kutyákat is bevetették, de alkalmaznak légtér-megfigyelést, drónvédelmet, útzárakat, valamint mesterlövészeket a háztetőkön.

Ragaszkodnak a garanciához, hogy Oroszország nem tér vissza

Zelenszkij egy Kijevben közzétett videóüzenetben megerősítette az érkezését, az azonban még nem világos, hogy egyeztet-e külön is az amerikai megbízottal, bár a külpolitikai tanácsadói már ma találkoznak Witkoffal.

Elmondta: ukrán szakértők jelenleg azon biztonsági garanciák részletein dolgoznak, amelyeket Kijev követel egy Oroszországgal kötendő békemegállapodáshoz. A cél egy igazságos béke Ukrajna számára, azzal a garanciával, hogy Oroszország nem tér vissza újabb invázióval.

Tárgyalási pozíciónk erős, mert fenntartjuk magunkat a frontvonalban, a védelmi iparunkban és a belső stabilitásunkban – fogalmazott az ukrán elnök.