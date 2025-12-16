Nem tudni, hogy az amerikai elnök érzi magát személyesen megsértve, és szúrkálni kezdte a vele egyet nem értő, európai partnert, vagy „csak” a Trump-adminisztráció követett el újabb baklövést, mindenesetre ismét mérgelődnek a szomszédos Ausztriában.

Miután a hétvégén egy reprezentatív közvélemény-kutatásból kiderült, hogy az osztrákok határozottan elutasítják a Fehér Ház beleszólását Európa működésébe, illetve azt, hogy Donald Trump javaslatára ki kellene lépniük az EU-ból, hétfőre egy online minisztériumi „gonoszlistán” jelent meg egy osztrák állampolgár, feltehetően tévesen.

Pedofilok, gyilkosok, erőszaktevők között tűnt fel

Nyilvánosan megszégyenített egy Ausztriából emigrált állampolgárt az amerikai Belbiztonsági Minisztérium, amikor egy szenzációhajhász internetes főcím kíséretében („Letartóztatva: A legrosszabbak legrosszabbjai”), hatósági listán tüntették fel a súlyos bűnöző, illegális bevándorlók között, névvel, címmel, fotóval – adta hírül a Kronen Zeitung.

Az amerikai biztonsági ügynökség a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) által letartóztatott illegális bevándorlókat tömeges kitoloncolással fenyegeti – a felsorolásban veszélyes bandatagok, gyilkosok, erőszaktevők, pedofilok és családon belüli erőszaktevők szerepelnek.

Ugyan az online nyilvántartásba bekerült férfit bolti lopás miatt szintén letartóztatták az arizonai Kingman városában, ám a hivatalos kritériumok alapján messze nem üti meg azt a szintet, amit a többi, kilistázott bűnöző.

Volt már baki, de most ellenállás is van

Az osztrák lap rákérdezett az USA Külügyminisztériumánál, honfitársuk miért került fel a szégyenfalra, amire a tárca nemes egyszerűséggel úgy reagált: szerintük az érintett nem osztrák állampolgár – a krone.at szerint márpedig igazoltan az.

Felidézik, hogy a minisztérium már október elején is összekeverte egy 71 éves osztrák férfi és egy többszörös gyermekmolesztáló állampolgárságát.

Mint megírtuk: az amerikai kormány titkos tervei az úgynevezett Öxitre, azaz Ausztria EU-ból való kilépésére komoly vihart kavartak.

A javaslat abban az új nemzetbiztonsági stratégiában bukkant fel, amely ellenségként ábrázolja Európát.

Eszerint Ausztria, Magyarország, Olaszország és Lengyelország együtt kellene működjön Amerikával az unió által képviselt politikai iránnyal szembeni ellenállásban, ám ezt az öntudatos osztrákok mereven elutasítják.

Trump a minap „mocskosnak és kegyetlennek” nevezte az Európai Bizottságot, amiért 120 millió eurós bírságot szabott ki Elon Musk X platformjára.