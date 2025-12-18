Idén nyáron indította el az OTP Bank újgenerációs befektetési platformját, a böngészőből és applikáció formájában is elérhető OTP SingleMarket-et, amely a tőzsdei megbízások mellett devizakonverziós műveletekre ad lehetőséget. 2025. december 16-a óta pedig a hitelintézet lakossági ügyfelei mellett már többezer vállalati ügyfele is elérheti a szolgáltatást, tehát már ezen vállalkozások képviselői is kereskedhetnek több mint ezer, a BÉT-en és a Xetra-n forgalmazott befektetési termékkel.

A befektetési portfólió gyors és hatékony kezeléséhez számos kényelmi funkciót felvonultató platformon zártvégű befektetési alapok befektetési jegyeit, részvényeket, ETF-eket és certifikátokat lehet adni és venni. Sőt, a vállalati ügyfelek számára az OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt nyilvános, nyílt végű alapok befektetési jegyei is elérhetőek. A befektetési döntéseket rendszeresen frissülő piaci ajánlásokkal és célárfolyamokkal is támogatja a szolgáltatás.

A platform böngészőből elérhető felületét a felhasználók saját igényeikhez igazíthatják annak megfelelően, hogy milyen indikátorok vagy grafikonos megjelenítési módok segítik őket leginkább a portfóliójuk kezelésében. Természetesen biztonsági okokból a platformon a felhasználók beállíthatnak jogosultsági szinteket is, így, ha egy cég részéről többen is használnák a felületet beállítható pusztán olvasási jogosultság is, míg a teljeskörű használathoz kereskedési jogosultságra van szükség.

Az OTP SingleMarket emellett kedvező árfolyamú devizaváltásra is felhasználható 30-nál is több devizapárban. A jövőben pedig tovább bővülhet a platform: a BÉT és a Xetra termékkínálatát a későbbiekben további külföldi piacok egészítik majd ki.