Vasárnap rendezik az NFL nagydöntőjét, ahol idén a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs feszül egymásnak. A LIX. Super Bowlt a New Orleans-i Caesars Superdome-ban rendezik, s Amerika nagy része már most teljes lázban várja a meccset, amely az országnak nemcsak egy meccs, hanem nemzeti identitásukat is meghatározó esemény.

Kis piacról kis pénz

Az utóbbi években a Kansas az NFL franchiese-ok etalonja: az elmúlt 5 esztendőben 3 Super Bowl-t nyertek és kitermeltek jó néhány szupersztárt.

Pénzügyileg azonban a franchise a liga alsó felében helyezkedik el. A Sportico 5,43 milliárd dollárra értékeli a Chiefst, ami a 18. legmagasabb érték az NFL-ben, és nagyjából 1,3 milliárd dollárral marad el idei döntős ellenfelétől, a nyolcadik helyen álló Philadelphia Eaglestől (6,75 milliárd dollár).

Mindkét csapat – mint szinte minden NFL-klub – a pénzének nagy részét a liga egészére kiterjedő megosztott bevételekből szerzi, amelyek elsősorban a médiajogokból származnak, de bőven folyik be szponzorációból, licencelésből, merchandise-ból is. Ennek fényében

az Eagles és a Chiefs is egy valamivel több mint 400 millió dolláros csekket kapott a ligától tavaly.

A fent említett, csapatok közti 1,3 milliárdos különbség a helyi bevételekből adódik, amelyek a legtöbb NFL-csapat esetében 150 és 200 millió dollár között mozognak. Az Eagles azon maroknyi franchise közé tartozik, amely kiemelkedik a mezőnyből a maga 290 millió dolláros helyi összbevételével. A Philadelphia 129 millió dolláros jegybevétele 2023-ban a harmadik volt az NFL-ben a San Francisco 49ers és a Dallas Cowboys mögött.

A Nielsen 2024-25-ös rangsora szerint

Philadelphia az ország ötödik legnagyobb médiapiaca, míg Kansas City a 33. helyen áll.

A Chiefs utószezonbeli sikerei lehetővé tették a csapat számára, hogy emeljék az alapszakasz árait, de egy ilyen kis piacból csak ennyit lehetett kipréselni.

Tudni kell egyébként, hogy az NFL modelljének részeként a liga megtartja a rájátszás jegybevételének nagy részét, és a résztvevő csapatoknak csak a stadionok üzemeltetésére és az utazási költségek fedezésére nyújt támogatást. Ez a rendszer szöges ellentétben áll az NBA-vel, amely a rájátszásból származó bevételek mindössze 25 százalékát tartja meg, de még az NHL is csak 35 százalékot tesz el.

Rekordon a reklámárak

Minden eddigi rekordot megdöntve már

nyolcmillió dollárba (körülbelül 3,14 milliárd forint) kerül fél percnyi tévéreklám a profi amerikaifutball-liga vasárnapi nagydöntője alatt.

Az 59. Super Bowlon szokás szerint kiugró televíziós nézőszám várható, mivel a felmérések szerint az Egyesült Államokban legalább 120 millióan követik majd az Eagles és a címvédő Chiefs összecsapását, melynek a New Orleans-i Caesars Superdome ad otthont.

Kép: Economx

Tavaly 123,7 millió tévénézőt regisztráltak országszerte, azaz csaknem minden harmadik amerikai a finálét nézte.

A reklámokért ezúttal is csillagászati összeget kell fizetniük a cégeknek, a 8 millió dolláros rekordtarifa jelentősen túlszárnyalja a tavalyit, amikor még „csak” 7 millióba került 30 másodpercnyi hirdetés.

Eltüntették Trump miatt a rasszizmus elleni feliratot

Roger Goodell, az NFL biztosa hétfőn a Super Bowl sajtótájékoztatóján határozottan támogatta a liga azon irányelveit, amelyek célja a sokszínűség előmozdítása a kluboknál.

Aztán nem sokkal később kiderült, hogy Donald Trump tiszteletét teszi a mérkőzésen a New Orleans Saints tulajdonosának, Gayle Bensonnak a vendégeként és az NFL vezetése tett egy 180 fokos fordulatot:

bejelentették, hogy eltüntetik a pályáról az „End racism” feliratot. Két névtelenséget kérő liga-forrás arról számolt be, hogy a döntést a hét elején közölték a magas rangú alkalmazottakkal, s szerintük ez a jelenlegi politikai légkörre való bólintásként is felfogható

– írta a The Athletic.

A múlt hónapban beiktatott Trump miatt számos vállalat és intézmény hagyott fel sokszínűségi, méltányossági és befogadási programjaival. Goodell nem követte a példát, amikor hétfőn a liga politikájáról kérdezték, és azt mondta, hogy büszke a liga sokszínűségi erőfeszítéseire – Trump érkezésének hírére azonban mégis.

AZ NFL évek óta komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a rasszizmus elleni kampányát minél szélesebb körbe eljuttassa, és 2021 óta minden nagydöntőn felfestették az End Racism feliratot a pályára. Vasárnap a liga azonban az NFL-szezon legjelentősebb és legnézettebb pillanatában mérsékli a rasszizmus elleni nyilvános állásfoglalását, miközben számos más, magasan jegyzett vállalat is hasonló lépéseket tesz.

Az Isten pénzét is elköltik a szurkolók

Az NRF és a Prosper Insights & Analytics 2025 Super Bowl Spending Survey legfrissebb fogyasztói költési adatai szerint rekordszámú, 203,4 millió amerikai felnőtt tervezi, hogy legalább pár percre odakapcsol a meccsre a tv-ben. Idén 113,7 millió ember tervezi, hogy partit rendez vagy részt vesz rajta, és további 17,6 millióan tervezik, hogy egy bárban vagy étteremben nézik a meccset.

Az ételekre, italokra, ruházati cikkekre, dekorációkra és egyéb vásárlásokra fordított összkiadás várhatóan eléri a rekordot jelentő 18,6 milliárd dollárt,

vagyis fejenként 91,58 dollárt.

Kép: Economx

A nézők 19 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a nagy napon a Halftime Show a legfontosabb esemény, 17 százalék pedig kifejezetten a reklámok miatt nézi a meccset.

Az NRF azt is megvizsgálta, hogy miként néz ki a vásárlást tervező fogyasztók százalékos aránya:

étel/ital 81 százalék,

szurkolói ruhák 14 százalék,

tv készülék 10 százalék,

dekoráció 8 százaléka,

kerti bútor 6 százalék.

A felmérésből az is kiderült, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 5 milliárd dollárral emelkedett az amerikai lakosság teljes költése a Super Bowl idején.

Számokban a tények

Nézzünk néhány kulcsfontosságú számot, amelyek meghatározzák az Eaglest és a Chiefst a pályán és azon kívül:

101 százalék – a Sportico franchise-értékelésének százalékos növekedése az Eagles esetében az elmúlt négy évben. A Chiefs értékelése 92 százalékkal nőtt 2020 óta.

185 millió dollár – 1994-ben Jeffrey Lurie ennyit fizetett az Eagles-ért, amely minden idők legdrágább sportfranchise-eladása volt, egészen addig, amíg a következő évben meg nem vette valaki 300 millió dollártért a New York Knickset.

25 ezer dollár – az összeg, amiért 1960-ban Lamar Hunt megalapította a Dallas Texanst az újonnan alakult American Football League-ben. Hunt később átnevezte a csapatot Chiefsre, majd 1963-ban Kansas Citybe költöztette.

20 millió dollár – Andy Reid (a Chiefs edzője) átlagos éves fizetése, amivel ő a legjobban fizetett edző az amerikai sportban, Nick Sirianni, az Eagles vezetőedzője viszont nem szerepel az első 50-ben sem. Reid rendelkezik a negyedik legtöbb alapszakaszbeli győzelemmel az NFL történetében, sőt, a második legtöbb playoff-győzelmmel is, ami együttesen 301 győzelemnek felel meg, ráadásul ő az egyetlen NFL-edző, aki két franchise színeiben (Chiefs és az Eagles) is 100 meccset nyert.

5 millió – a Chiefs TikTok követőinek száma, ezzel a harmadik az amerikai sportcsapatok között az Inter Miami és a Golden State Warriors mögött. Egyébként az Eaglesnek van a második legtöbb TikTok-követője az NFL-csapatok közül 3,4 millióval.