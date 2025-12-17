Milyen kártérítési rendszert alakított ki a kormány a kötelező oltásokból származó egészségkárosodások esetére?

Ezt a kérdést tette fel írásban Orbán Viktor miniszterelnöknek Novák Előd (Mi Hazánk) országgyűlési képviselő.

A felvetés azért is aktuális, mert alig néhány napja cikkezett arról a Reuters, hogy az Egyesült Államok egészségügyi hatóságai különféle korcsoportokban biztonsági felülvizsgálatot indítottak a Covid-19 elleni vakcinák és egyes halálesetek közötti potenciális összefüggések feltárására. Marty Makary, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vezetője korábban már jelezte, kiemelt figyelmet szentelnek a fiatalok körében előfordult halálesetekre.

A szóban forgó vizsgálat hátterében az áll, hogy Vinay Prasad, a hatóság orvosi és tudományos igazgatója egy múlt havi belső feljegyzésben arról számolt be, hogy a Covid-oltások feltehetően közrejátszottak legalább tíz gyermek halálában, akiknél szívizomgyulladás lépett fel.

Novák Előd arra hívta fel Orbán Viktor figyelmét, hogy Magyarországon Európa egyik legszigorúbb és legkiterjedtebb kötelező védőoltási rendszere működik. Mint tudja, a kötelezőség eltörlése a célunk uniós mintára, de mivel eddig nem tudtunk előre lépni, ezért a következő kérdések merültek fel. Ha ilyen szigorú oltási rendszer van, akkor szerinte elvárható lenne, hogy ha az állam kötelező jelleggel beavatkozik a gyermekek egészségébe, akkor teljes körű, átlátható és méltányos kártérítési rendszert biztosítson az esetlegesen bekövetkező oltási károsodások esetén.

Jelenleg azonban nem ismert olyan állami, átlátható, előre rögzített szabály- és garanciarendszer, amely kifejezetten a kötelező védőoltásokból eredő súlyos egészségkárosodás vagy maradandó rokkantság esetén gyors, pereskedés nélküli, egységes eljárás keretében biztosítana kártalanítást

– írta a politikus.

Azt is hangsúlyozta, hogy miközben:

az Egyesült Királyságban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Japánban, Németországban és sok más országban létezik jól működő, „no-fault” típusú – azaz pereskedést nem igénylő – vaccine injury compensation program,

addig Magyarországon még akkor is hosszadalmas, bizonyítási terhet a szülőre hárító pereskedésre kényszerül egy család, ha egyértelműen állami kötelezéssel beadott oltás után következik be maradandó egészségkárosodás.

Többek között arra is kíváncsi volt, hogy az elmúlt 10 évben mikor és mennyit fizetett ki a magyar állam kötelező oltással összefüggésbe hozható egészségkárosodás miatt.

Az Orbán Viktor nevében válaszoló belügyi államtitkár, Rétvári Bence azonban mindössze egyetlen mondatot írt, amiben egy márciusi(!) levelében leírtakra utalt vissza, mint ami jelenleg is irányadó. Azonban a képet árnyalja, hogy abban a levélben szó sem volt kártérítési rendszerről. A kötelező oltások választhatóvá tétele kapcsán Rétvári Bence mindenesetre 9 hónappal ezelőtt leszögezte,

a vakcinák évente több millió ember életét mentik meg, Magyarország világszinten is kiemelkedő 99 százalékos átoltottsági rátával rendelkezik az életkorhoz kötött kötelező védőoltások tekintetében. A hazai védőoltási rend és az ezen a téren elért eredmény nemzeti érték, melynek megőrzése prioritás a Kormány számára. Aki ez ellen kampányol, az a gyermekek és a fiatalok egészségével játszik.

Mindenesetre az amerikai vizsgálatok megkezdése előtt a Moderna úgy reagált, hogy az mRNS-alapú Spikevax vakcinájával kapcsolatban sem gyermekeknél, sem várandós nőknél nem merültek fel új vagy korábban nem ismert biztonsági kockázatok. A Pfizer, amely a BioNTech céggel együttműködve szintén mRNS-alapú Covid-oltóanyagot gyárt, ugyancsak megerősítette készítménye biztonságosságát és hatékonyságát.