Stratégiai megállapodást írt alá az OpenAI, Inc., a Freedom Holding Corp. (a Freedom24 anyavállalata) és a kazah kormány. A megállapodás értelmében 165 ezer pedagógus fér hozzá a ChatGPT Edu platformhoz, a ChatGPT oktatási célra fejlesztett, adatvédelmi szempontból megerősített változatához.

Az együttműködés révén Kazahsztán a világ egyik első olyan országa lesz, amely nemzeti szinten vezeti be a ChatGPT Edu-rendszert, lehetővé téve, hogy az általános, közép-, felső- és szakképzésben dolgozó tanárok modern mesterséges intelligencia (AI) alapú eszközöket használjanak az oktatás hatékonyságának növelésére. A partnerség mérföldkő az ország digitális oktatási és mesterséges intelligencia-írástudási programjaiban.

A megállapodás alapján a Freedom Holding Corp. finanszírozza a programot, míg az OpenAI biztosítja a ChatGPT Edu platformot, valamint a kazah és orosz nyelvű lokalizált támogatást. A kormány pedig gondoskodik az oktatási intézmények és állami szervek közötti koordinációról, hogy a rendszer illeszkedjen az országos oktatási keretrendszerhez és a pedagógus-továbbképzési programokhoz.

A ChatGPT Edu kifejezetten oktatók számára tervezett, fejlett funkciókat kínál, többek között: