Továbbra is zuhanórepülésben van a német vegyipar termelése és értékesítése, amely 2022 óta folyamatosan csökken, és a legfeljebb 70 százalékos kapacitáskihasználtság jóval a jövedelmezőségi küszöb alatt van.

Magyarországon is több német ipari szereplő partnere működik, ezért számukra sem mindegy, sikerül-e mentőövet dobni a válságos területen.

A héten megrendezett keletnémet vegyipari csúcstalálkozón mintegy 150 iparági munkaadó és a szakszervezetek már

gyors és látványos intézkedéseket követeltek a szövetségi kormánytól,

és benyújtottak egy ötpontos tervet az iparág stabilizálására.

A kínai verseny a gyógyszergyártást is aprítja

Az akcióterv többek között tartalmazza a termelés megbízható keretfeltételeit, a versenyképes és biztonságos energiaellátást, a versenyképességgel összeegyeztethető klímapolitikát, illetve javaslatokat tesz az értékláncok megerősítésére és az átfogó deregulációra, gyorsabb jóváhagyási folyamatokkal.

A nyomás óriási elsősorban a magas energiaköltségek, a gyenge kereslet és a fokozódó nemzetközi, kínai verseny miatt, ami ebben a szektorban is sarokba szorította a nyugat-európai szereplőket.

Dominóeffektus: több céget magával ránthat egy bezárás

De hiába a gyógyszerek iránti, töretlen kereslet, hatalmas aggodalomra ad okot az is, hogy

több nemzetközi gyártó tervez üzembezárásokat, ami a munkahelyek további elvesztésével jár.

Például az amerikai Dow Chemical vállalat is bejelentette: 2027 végéig bezárja a Schkopauban (Szászország-Anhalt) és Böhlenben (Szászország) található üzemeinek egy részét, amivel az alkalmazottak harmada, összesen ötszázan kerülnek utcára.

Utóbbi, az úgynevezett etilénkrakkoló gyár sorsa Böhlenben különösen vitatott, ráadásul lavinát indíthat el.

A politikusok és az iparági képviselők ugyanis attól tartanak, hogy a bezárás negatívan befolyásolhatja a régió más vállalatait is – figyelmeztet a Berliner Zeitung.