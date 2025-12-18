Egy 85 éves bajor férfi nemcsak felismerte, hogy csalók keresik őt telefonon, sikerült csapdába csalnia őket, méghozzá kétszer is egy évben belül.

A német nyugdíjas legutóbb kedden kapott egy hívást valakitől, aki rendőrnek adta ki magát, és közölte vele, hogy egyik családtagja veszélyben van – számolt be a Guardian.

Kapcsolódó Idős betegtől lopott milliókat egy szociális intézmény vezetője

Ez persze jellemző trükkje a telefonos csalóknak szerte Európában, az idős embereket ugyanis ezzel rendre meg lehet ijeszteni.

A férfi rögtön érezte, hogy itt valami nem stimmel, de tartotta a vonalat, és közölte a bűnözővel, hogy azonnal elvisz neki tízezer eurót, durván négymillió forintot és néhány aranyérmét az előre megbeszélt helyszínre.

Ám a lánya eközben tárcsázta az ingolstadti rendőrséget, akik így a helyszínen letartóztatták az átejtett 20 éves gyanúsítottat.

Tavaly szeptemberben a férfit egy másik csaló is kereste, akkor több mint 60 ezer eurót követeltek tőle hasonló körülmények közepette, és ugyanígy a helyszínre riasztották lányával a rendőrség embereit.

Mind a kétszer azt állították a nyugdíjasokat célkeresztbe állító csalók, hogy óvadékként kell letenni a pénzt, miután egy hozzátartozója halálos autóbalesetet okozott.