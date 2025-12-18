Sikeresen lezárta 340 ezer eurós pre-seed befektetési körét az nDRU, a magyar fejlesztésű autós „szuperapp”.

A befektetési kört a korai fázisú startupokba fektető Lunar vezette, továbbá a szinten korai fázisú befektető STRT Holding és az autóipari befektetésekre szakosodott 3E Holding jegyezte. Az ígéretesnek tartott nDRU társbefektetője továbbá Csillag Péter, Csuka Péter, Györkő Zoltán (ex-Balabit), Bocskov Jordán, Hegedűs Máté, Prekopcsák Dániel, Alex Ravitz és Siklósi Tamás.

Az nDRU célja, hogy teljeskörű digitális ökoszisztémát teremtsen autótulajdonosoknak és autós szolgáltatóknak. A mobilalkalmazásban a felhasználók egyszerűen foglalhatnak időpontot szervizekbe, autómosókba és gumicsere szolgáltatókhoz, vásárolhatnak autópálya-matricát, kezelhetik parkolásaikat, igényelhetnek assistance szolgáltatást, adminisztráció nélkül követhetik autós kiadásaikat, valamint autós kiegészítőket is rendelhetnek.

A rendszer egyik kiemelt funkciója az AI-alapú asszisztens, amely segít előzetesen meghatározni egy esetleges meghibásodás okát, és becslést ad a várható javítási költségekre.

Szolgáltatói oldalon az nDRU ügyviteli rendszerében szervizek, autómosók és gumicsere szolgáltatók kezelhetik ügyféladataikat, időpontfoglalásaikat, munkalapjaikat és raktárkészletüket. A rendszer automatizált folyamatokat biztosít, beleértve az appon keresztüli időpontfoglalást, a gyors fizetést és az automatikus számlázást, csökkentve az adminisztrációt és növelve az üzemi hatékonyságot.

A startup hazai növekedése már most visszaigazolja a piaci igényt: több mint 10 ezer autótulajdonos és országszerte 90 autós szolgáltató használja a platformot, köztük szervizek, autómosók és gumiszervizek.

A most bevont tőke az nDRU nemzetközi terjeszkedésének felgyorsítását, a közösségi flottakezelés bevezetését, valamint további AI- és digitális szolgáltatások fejlesztését támogatja. A befektetésből a technológiai fejlesztések, a piacépítés és az új funkciók bevezetése valósul meg, amelyek célja, hogy még gyorsabb, átláthatóbb és megbízhatóbb autós ügyintézést tegyenek lehetővé.